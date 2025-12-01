В Лангепасе власти обновляют систему водоочистки

В Лангепасе устанавливают новую систему водоочистки, которая позволит повысить качество питьевой воды для горожан. На водоочистных сооружениях идёт монтаж современного оборудования, запуск которого планируют до конца года, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Главная особенность технологии – использование поваренной соли для обеззараживания воды и удаления из неё лишних ионов аммония. Такой метод считается более безопасным и соответствует современным санитарным требованиям.

Новая система реализуется в рамках проекта «Чистая вода», который победил в окружном конкурсе инициативного бюджетирования. На его софинансирование из регионального бюджета направлено 9 млн рублей. Эти средства позволят модернизировать существующую станцию обезжелезивания, в том числе установить электролизное оборудование, необходимое для работы обновлённой схемы водоподготовки.

После завершения наладочных работ в городе рассчитывают на более стабильное качество воды и снижение рисков для здоровья потребителей.