В Югре усилят меры поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня»

В Югре обладательницы звания «Мать-героиня» получат массу привилегий

В Югре усилят меры поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня»
Фото Freepik

С 1 января 2026 года женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получат комплекс новых социальных гарантий. Соответствующий федеральный закон, усиливающий меры поддержки многодетных матерей, подписан 28 ноября 2025 года, сообщает РИЦ «Югра». Напомним, что звание «Мать-героиня» получают женщины, воспитавшие десять и более детей.

Согласно закону, матерям-героиням устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 72 403 рубля 79 копеек. Эта сумма подлежит ежегодной индексации в соответствии с уровнем инфляции. Получательницы смогут сами выбрать формат поддержки — в натуральном виде (социальные услуги) либо в виде денежной компенсации, включая эквивалент стоимости части льгот.

Новый закон также предусматривает:

  • бесплатное обеспечение лекарственными препаратами;
  • внеочередное оказание медицинской помощи;
  • ежегодное предоставление бесплатных путёвок в санаторно-курортные организации;
  • полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг;
  • освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт;
  • бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта.

Отдельно закрепляются имущественные гарантии. Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получают право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, а также первоочередное обеспечение строительными материалами для строительства или ремонта жилого дома.

Как подчеркнула старший помощник прокурора Югры по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами, органами местного самоуправления Марьяна Королёва, принятие закона направлено на усиление социальной защиты многодетных матерей и создание дополнительных условий для улучшения качества жизни семей, воспитывающих большое количество детей.


Сегодня в 16:36, просмотров: 119, комментариев: 0
