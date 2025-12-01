В Югре прошла ежегодная конференция окружного отделения «Единой России»

В Ханты-Мансийске под председательством секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Бориса Хохрякова состоялась ежегодная конференция, объединившая более ста делегатов и гостей из всех муниципальных образований Югры. На площадке окружной столицы собрались представители исполнительной и законодательной власти, партийного актива и общественных организаций, чтобы подвести итоги работы за год и обозначить задачи на ближайшую перспективу.

В работе конференции приняли участие губернатор автономного округа, член Президиума регионального политического совета партии Руслан Кухарук, депутаты Государственной Думы Павел Завальный и Вадим Шувалов, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Югры Наталья Западнова, руководитель регионального исполнительного комитета Николай Заболотнев, руководитель региональной общественной приемной партии и штаба общественной поддержки Кирилл Медведев, начальник управления Министерства юстиции по Югре Вера Сидорова, директор департамента внутренней политики округа Кирилл Харитонов, председатель избиркома Югры Денис Корнеев, депутаты окружного парламента, члены местных политсоветов и представители СМИ.

В повестку конференции вошли пять ключевых вопросов, касающихся партийной деятельности: агитационно-пропагандистская работа, развитие организационной структуры, реализация партийных проектов, взаимодействие с общественными институтами и гражданским сообществом, а также доизбрание членов регионального политического совета и его Президиума.

Обращаясь к делегатам, Руслан Кухарук подчеркнул, что региональное отделение «Единой России» остается надежным партнером правительства Югры и муниципальных команд. По его словам, совместная работа позволяет системно отвечать на вызовы времени и концентрировать ресурсы на наиболее значимых для жителей направлениях. Губернатор отметил, что в фокусе внимания остаются комплексная поддержка семей с детьми, модернизация системы здравоохранения и образования, реализация крупных инфраструктурных и социально значимых проектов, направленных на повышение качества жизни югорчан.

Отдельный акцент был сделан на предстоящей избирательной кампании 2026 года, когда жителям автономного округа предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Думы Югры, Тюменской областной Думы и муниципальных представительных органов. Глава региона подчеркнул, что прямая работа с гражданами, сбор и учет их предложений должны стать основой формирования обновленной народной программы партии. По его словам, важно, чтобы документ максимально отражал запросы жителей и был понятен каждому избирателю.

Секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков напомнил, что в 2021 году югорчане направили более 320 тысяч предложений, 553 из которых были включены в «Карту развития Югры» – региональный компонент народной программы «Единой России». На сегодняшний день успешно реализован 381 проект, что составляет 69%, работа по остальным инициативам продолжается. Для контроля исполнения и оценки изменений в территориях в течение года партия проводит «партийные десанты» – выездные инспекции объектов. За десять месяцев в них приняли участие свыше двух тысяч человек, проинспектировано 259 объектов.

Говоря о формировании новой народной программы, Борис Хохряков подчеркнул, что приоритеты должны определяться исключительно с опорой на мнение людей. Он напомнил установку секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева: программа должна быть короткой, емкой и понятной, а ключевую роль в ее подготовке сыграют сторонники партии, которые станут проводниками наказов и запросов земляков. На 2026 год перед местными отделениями поставлена задача обеспечить своевременный сбор и глубинную проработку инициатив граждан, систематизировать их и довести до уровня региональных и федеральных решений.

В рамках конференции были заслушаны доклады о работе фракции «Единая Россия» в Думе Югры, которые представила ее руководитель Наталья Западнова, о деятельности региональной общественной приемной партии, о чем рассказал Кирилл Медведев, а также о проектах регионального отделения «Молодой гвардии», которые представил ее руководитель Данил Гордеев.

Отдельным блоком повестки стала плановая ротация регионального политического совета и его Президиума. Делегаты проголосовали за вывод ряда членов политсовета в связи с ежегодным обновлением состава и включение новых представителей партийного актива. В совет вошли Сергей Елишев, Сергей Жестовский, Александр Мухин, Денис Свиридов, Павел Тараканов и Екатерина Трофимова. Из состава Президиума был выведен глава Сургута Максим Слепов, а тайным голосованием в руководящий орган доизбраны Дмитрий Аксенов и Павел Тараканов.

Подводя итоги работы, Руслан Кухарук отметил, что региональное отделение «Единой России» является важной опорой органов исполнительной власти в реализации ключевых задач, стоящих перед правительством региона. Он подчеркнул, что именно в тесном взаимодействии власти и партии формируется база решений, определяющих развитие автономного округа, городов и поселков.

Особое внимание участники конференции уделили теме поддержки участников специальной военной операции, их семей и жителей новых регионов России. Борис Хохряков сообщил, что только за десять месяцев 2025 года единороссы Югры направили более 730 тонн гуманитарных грузов, а суммарно с 2022 года – почти 2,3 тысячи тонн. Он подчеркнул, что партийные акции, в том числе «Югра – защитникам Отечества», объединяют неравнодушных граждан и позволяют оказывать адресную помощь тем, кто нуждается в поддержке.

Секретарь регионального отделения также напомнил, что реализация «Карты развития Югры» продолжается, и с 2026 года начнется формирование новой народной программы партии – четкого и систематизированного плана действий, основанного на реальных запросах жителей. По его словам, именно в единстве, профессионализме и командной работе «Единой России» во главе с губернатором Русланом Кухаруком заключается ресурс для выполнения этих задач и дальнейшего развития региона.