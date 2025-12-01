16+
Половина жителей Югры заявила о желании найти подработку этой зимой

В Югре очень много желающих найти подработку

Половина жителей Югры заявила о желании найти подработку этой зимой
Фото Freepik

Почти половина жителей Югры (49%) рассматривают возможность подработки в ближайшие три месяца. Об этом сообщает сервис hh.ru по итогам опроса соискателей.

Согласно исследованию, 24% опрошенных югорчан «определенно» планируют найти дополнительный заработок помимо основной работы, еще 25% «скорее рассматривают» такую возможность. В преддверии новогодних праздников интерес к подработке растет: доля желающих подрабатывать увеличилась на 7 процентных пунктов по сравнению с третьим кварталом 2025 года.

Чаще всего о подработке задумываются представители сфер, где распространены разовые заказы, сменные графики и проектная занятость. Наиболее активно настроены:

  • работники направлений «Спорт, салоны красоты» – 63% из них готовы к подработке;
  • специалисты из категории «Домашний, обслуживающий персонал» – 60%;
  • сотрудники сферы «Медицина, фармацевтика» – 57%;
  • представители направлений «Искусство, развлечения, массмедиа» – 56%;
  • работники сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» – по 55%.

При этом фактически уже имеют дополнительную занятость только 3% жителей округа. В третьем квартале таких респондентов было несколько больше – 4%. Чаще всего совмещают несколько источников заработка специалисты из фитнес- и бьюти-индустрии, сферы развлечений и медиа, а также домашний и обслуживающий персонал – по 10% опрошенных в каждой из этих категорий.

В то же время 40% жителей ХМАО не проявляют интереса к подработке. Это, прежде всего, представители направлений:

  • «Страхование» – 51% респондентов не рассматривают дополнительную занятость;
  • «Юристы» – 47%;
  • «Автомобильный бизнес» – 46%;
  • «Производство, сервисное обслуживание» – 45%;
  • «Добыча сырья» и «Закупки» – по 40%.

Сегодня в 14:28
