Югра получит новые меры поддержки по следам работы в Совете Федерации

Совет Федерации поддержал планы по развитию Югры, предложенные делегацией автономного округа в рамках Дней Югры в верхней палате парламента. Как сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры», на 601-м заседании сенаторы рассмотрели и одобрили постановление о государственной поддержке социально-экономического развития региона.

Документ содержит обширный перечень рекомендаций правительству РФ и федеральным министерствам. Их реализация должна помочь снять инфраструктурные ограничения, усилить транспортную связанность, а также создать более комфортную образовательную среду в Югре.

Среди ключевых пунктов постановления – предложение выделить в 2025 году бюджетные ассигнования на полное софинансирование строительства мостового перехода через Обь в районе Сургута, который был введен в эксплуатацию досрочно.

Отдельный блок рекомендаций связан с развитием магистральной транспортной сети. Федеральному правительству предложено предусмотреть в госпрограммах опережающее строительство недостающих участков транспортного коридора «Север – Юг» на направлении Екатеринбург – Урай – Нягань – Надым. Реализация этого проекта должна усилить роль Югры в общероссийской логистике и улучшить связь между регионами Урала и Арктики.

Также Совет Федерации рекомендует включить в федеральные проекты мероприятия по реконструкции аэродромной инфраструктуры международных аэропортов Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Речь идет об обновлении ключевых объектов авиационной инфраструктуры, что позволит повысить безопасность и регулярность полетов, а также заложить основу для расширения маршрутной сети.

Существенная часть рекомендаций касается социальной и образовательной инфраструктуры. Отраслевым министерствам предложено дополнить государственные программы мероприятиями по капитальному ремонту школ в Нижневартовске, Урае, Радужном и Сургутском районе. Это позволит ускорить модернизацию школьной сети и повысить качество условий для обучения детей в муниципалитетах округа.

В культурной сфере сенаторы поддержали инициативу о строительстве Няганского театра юного зрителя. Новый объект должен стать значимым центром детского и молодежного творчества, расширить доступ к современным театральным формам и культурным проектам для жителей города и близлежащих территорий.

Отдельно в постановлении отмечена необходимость восстановления финансирования строительства «Университетского корпуса в составе ИНТЦ “ЮНИТИ ПАРК”». Этот проект рассматривается как важный элемент формирования в Югре современного научно-образовательного кластера, интегрированного в экономику региона и ориентированного на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей.