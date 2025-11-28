В думе Югры приняли бюджет на ближайшую трехлетку и ряд других важных решений

На 50-м и 51-м заседаниях Думы Югры депутаты приняли ключевые решения, определяющие развитие округа на ближайшие годы. Главными темами стали утверждение трехлетнего бюджета региона, переход муниципалитетов на одноуровневую систему местного самоуправления, новые меры поддержки участников специальной военной операции, а также продолжение программ по расселению аварийного жилья.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что главный финансовый документ на 2026–2028 годы сохраняет социальный характер. «Главный финансовый документ региона по-прежнему отличается своей социальной направленностью, полностью отвечая запросам жителей региона», – подчеркнул он. На здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт в ближайшие три года направят 946,1 млрд рублей – это 67% всех расходов окружного бюджета.

Серьезный ресурс заложен и на достижение показателей национальных проектов: 176,3 млрд рублей предусмотрены на реализацию 31 регионального проекта. Наиболее финансово емкими названы нацпроекты «Семья» и «Инфраструктура для жизни». Еще более 90 млрд рублей направят на развитие инфраструктуры – строительство и реконструкцию 133 объектов дорожного хозяйства, социальной сферы, ЖКХ, а также объектов экологической и пожарной безопасности.

Бюджет формировался на основе базового прогноза социально-экономического развития. Ожидается рост объемов добычи нефти с 202 млн тонн в 2025 году до 208,5 млн тонн в 2026-м и далее до 214,4 млн тонн к 2028 году. Прогнозируется и постепенное увеличение цены на нефть – с 58 до 65 долларов США за баррель к концу трехлетки. Доходы окружного бюджета в 2026 году запланированы в размере 419,6 млрд рублей с последующим ростом до 453,6 млрд рублей в 2028-м. Расходы составят от 476,7 до 481,3 млрд рублей. Бюджет остается дефицитным, однако дефицит будет поэтапно снижаться – с 57,2 млрд рублей в 2026 году до 27,7 млрд рублей в 2028-м.

Председатель Думы Югры Борис Хохряков подчеркнул, что бюджет сохранил баланс между социальной поддержкой и развитием территории. «Бюджет сбалансирован, бюджет социально ориентирован, около 70% – это социальное направление, более 90 мер поддержки для жителей Югры, более 30 мер поддержки для участников специальной военной операции, порядка 180 млрд рублей – то, что мы называем “детский бюджет”, это то, что связано с семьей, то, что связано с детьми. При этом очень существенный бюджет развития. 133 объекта запланировано на трехлетку, но из них 111 будут осуществлены уже в 2026 году», – отметил спикер.

Особое внимание в работе ноябрьской сессии уделили поддержке участников специальной военной операции. Депутаты поддержали инициативу Губернатора об учреждении медали Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За мужество и доблесть в специальной военной операции». По словам главы региона, это предложение исходило от самих бойцов, и награждение будет осуществляться по ходатайству общественных организаций на основании представления командиров воинских частей.

Депутат Думы Югры Ирина Урванцева напомнила, что в округе уже действует более 30 региональных мер поддержки участников СВО и их семей, на которые дополнительно направлено 3,7 млрд рублей. «Утвержденный бюджет гарантирует стабильность и развитие региона в непростое время, укрепляя социальную сферу и выполняя все обязательства перед жителями», – подчеркнула она, подводя итоги заседания.

Среди ключевых решений – и переход муниципалитетов Югры на одноуровневую систему местного самоуправления. Закон вступит в силу после выборов в сентябре 2028 года, переход будет поэтапным. Борис Хохряков назвал это решение своевременным и направленным на повышение управляемости и эффективности.

Депутат Думы Югры Лариса Белоцерковцева обозначила, какие изменения почувствуют жители. «Предполагается, что переход на одноуровневую систему местного управления даст такие преимущества для граждан: оперативность реагирования на нужды населения, снижение бюрократических барьеров, единое окно для взаимодействия с властью», – отметила она. При этом в каждом поселении продолжат работать территориальные органы управления, что позволит сохранить доступность власти для людей на местах.

Отдельным блоком на правительственном часе депутаты рассмотрели итоги реализации государственной программы «Строительство», в том числе подпрограммы по расселению аварийного жилья. Депутат Владислав Фоменко напомнил, что задача по полному устранению жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, фактически выполнена досрочно. «Основной целью подпрограммы является полное устранение аварийного жилфонда, который был признан таковым до 1 января 2017 года, к установленному сроку – 1 сентября 2025 года. Следует отметить, что проект был завершен досрочно, уже в 2024 году», – привел он данные директора департамента строительства и архитектуры Югры Александра Фролова.

С 2019 года по сентябрь 2024 года в округе расселено более 868 тысяч квадратных метров аварийного жилья, улучшили жилищные условия 55,3 тысячи человек – это свыше 20 тысяч семей. После завершения первой программы в сентябре 2024 года запущена новая – до 2030 года. В нее вошли 1 737 домов, признанных аварийными в период с 2017 по 2022 год, общей площадью свыше 675 тысяч квадратных метров, где проживает почти 37,5 тысячи человек.