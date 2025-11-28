16+
За неделю из Югры выдворили более 80 нарушавших миграционные законы иностранцев. Еще 100 на очереди

С начала года из Югры выдворили почти 1,1 тысячи иностранцев

За неделю из Югры выдворили более 80 нарушавших миграционные законы иностранцев. Еще 100 на очереди
Фото МВД Югры

За минувшую неделю сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Югре совместно с УФССП исполнили решения о выдворении из страны 83 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания и проживания в России. Об этом сообщили в МВД Югры.

С начала 2025 года на территории автономного округа приведено в исполнение 1076 решений о выдворении за нарушение миграционного режима. В Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Сургуту в настоящее время остаются 114 человек, ожидающих отправки на родину.

Всего с начала года к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено свыше 13 тысяч граждан, из них почти 6,5 тысячи — иностранцы. Правоохранительные органы продолжают комплекс профилактических и контрольных мероприятий: проводятся патрулирования, отработка жилого сектора участковыми уполномоченными, целевые рейды и оперативные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционных правил.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:15, просмотров: 12, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

