С начала года из Югры выдворили почти 1,1 тысячи иностранцев

За минувшую неделю сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Югре совместно с УФССП исполнили решения о выдворении из страны 83 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания и проживания в России. Об этом сообщили в МВД Югры.

С начала 2025 года на территории автономного округа приведено в исполнение 1076 решений о выдворении за нарушение миграционного режима. В Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Сургуту в настоящее время остаются 114 человек, ожидающих отправки на родину.

Всего с начала года к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено свыше 13 тысяч граждан, из них почти 6,5 тысячи — иностранцы. Правоохранительные органы продолжают комплекс профилактических и контрольных мероприятий: проводятся патрулирования, отработка жилого сектора участковыми уполномоченными, целевые рейды и оперативные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционных правил.