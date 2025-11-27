В АО «Транснефть – Сибирь» прошло большое совещание о безопасности производства

На базе АО «Транснефть – Сибирь» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») состоялся семинар-совещание с начальниками отделов и служб промышленной безопасности и производственного контроля организаций системы ПАО «Транснефть» (ОСТ).

Ежегодная рабочая встреча проходила в г. Тюмени под руководством директора департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО «Транснефть» Андрея Зайцева. В течение двух дней участники мероприятия со всей страны обсуждали изменения в российском законодательстве в области промышленной безопасности, вопросы цифровизации производственных процессов и другие.

В частности, в формате «круглого стола» участники обсудили реализацию проекта Система развития Транснефть – ОПТИМУМ (СРТ-ОПТИМУМ), в рамках которого в дочерних организациях компании вводится система рейтинговой оценки (СРО).

Также были изучены инструменты и методология поиска причин возникновения нештатных ситуаций, определены меры профилактики. На примере практик «Прямой разговор», «Честный диалог», «Барьерная модель», «5 почему»

с применением мозгового штурма был проведен практический тренинг

по разбору конкретного события.

В мероприятии принял участие заместитель начальника управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса – начальник отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Валерий Титко.

«Встречи между ПАО «Транснефть» и Ростехнадзором стали уже традиционными. Между нашими организациями заключено соглашение о взаимодействии, на основании которого мы планируем свою деятельность, утверждая план совместной работы. Данное мероприятие дает возможность ответить на самые актуальные вопросы сотрудников в области промышленной безопасности», – отметил он.

Организация безопасных условий труда, сохранность здоровья и жизни на производстве, рациональное природопользование и охрана окружающей среды, бережное отношение к энергетическим ресурсам и их эффективное применение – эти принципы лежат в успешной основе производственной деятельности акционерного общества «Транснефть – Сибирь». Их безусловное исполнение всеми сотрудниками предприятия является залогом безопасной и бесперебойной транспортировки нефти.