В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Югре открылась водолечебница

В Ханты-Мансийске на базе регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» открылось отделение Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра. В четырех современных, специально оборудованных кабинетах в течение всего рабочего дня ведут прием профильные специалисты, оказывающие помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

Жены, дети и родители бойцов могут получить широкий спектр лечебно-восстановительных процедур: медицинский массаж, лечебную физкультуру, магнито-, лазеро-, светотерапию и механотерапию. Для работы отделения закуплено более 15 единиц специализированного оборудования. Оно рассчитано на восстановление после травм опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговых травм, ранений внутренних органов и других повреждений, с которыми сталкиваются военнослужащие.

В Югре для участников СВО уже действует развернутая система медицинской помощи: проводится реабилитация после травм и ранений, неврологическая и кардиологическая реабилитации, оказывается поддержка по вопросам протезирования, включая обслуживание, ремонт и замену протезов. Региональные власти подчеркивают, что задача системы — дать каждому защитнику Отечества и его близким максимум возможностей для скорейшего восстановления и возвращения к полноценной жизни.

Ханты-Мансийский автономный округ считается одним из лидеров в России по комплексной поддержке участников специальной военной операции. В регионе действует 36 мер социальной поддержки для бойцов и их семей, а также установлена одна из самых высоких в стране мер финансового стимулирования при заключении контракта на военную службу. Новое отделение лечебно-реабилитационного центра в Фонде «Защитники Отечества» стало еще одним элементом этой экосистемы помощи.