На станции «Сатарино» в Югре завершено строительство нового вахтового комплекса

АО «Транснефть – Сибирь» (дочернее общество ПАО «Транснефть») завершило строительство вахтового жилого комплекса (ВЖК) на нефтеперекачивающей станции «Сатарино» (НПС) Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. Комплекс, рассчитанный на проживание 76 работников, готов к заселению первой вахты.

Строительство комплекса велось с июня 2024 года в рамках программы перевода удаленных нефтеперекачивающих станций на вахтовый метод работы. Это позволит оптимизировать вопрос доставки персонала к месту работы. НПС «Сатарино» расположена в 96 км от основного пункта сбора в Нефтеюганске. Штат станции вместе с сотрудниками управления безопасности – 71 человек, для их доставки ежедневно использовалось два автобуса, которые выполняли по два рейса в день. Работники проводили в дороге суммарно по пять часов в день.

«Вахтовый жилой корпус объединил в себе всё, что нужно человеку вдали от дома. Мы построили современное здание с комфортными помещениями для проживания, учтя пожелания работников. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого проекта: проектировщикам, строителям, инженерам и, конечно, нашим коллегам на станции – за терпение, за профессионализм и за веру в то, что перемены к лучшему возможны», – сказал генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов.

Новый двухэтажный комплекс общей площадью около 2 тыс. кв. м создан для полноценного отдыха работников. Он включает укомплектованные мебелью двухместные жилые комнаты с совмещенным санузлом, столовую, медицинский пункт, спортивный зал с тренажерами, помещение для бытовых нужд, общие зоны отдыха.

Территория ВЖК оборудована системами климат-контроля, видеонаблюдения, контроля доступа и системой пожарной сигнализации. Для оптимизации затрат установлены датчики контроля расхода воды, электричества и тепла, а также энергоэффективная система электрообогрева кровли, водостоков, входных лестниц и крылец зданий. Жилой комплекс на НПС «Сатарино» будет заселен в ближайшее время.

АО «Транснефть – Сибирь» стремится к повышению социально-экономического благополучия своих работников и созданию для них комфортных условий труда. Строительство вахтового жилого комплекса – пример успешной кадровой политики компании.