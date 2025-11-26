В Югре резко выросла потребность в дворниках

Спрос на дворников в Югре заметно вырос в 2025 году. По данным базы вакансий hh.ru, в третьем квартале потребность в этих специалистах увеличилась на 23% по сравнению с началом года. Профессия остается дефицитной: на одну вакансию приходится лишь 2,8 резюме при норме от четырех.

Медиана предлагаемых зарплат для дворников в округе сейчас составляет 50 500 рублей, что на 11% (5 500 рублей) выше, чем в первом квартале 2025 года. При этом ожидания соискателей практически совпадают с рыночным уровнем: претенденты в среднем рассчитывают на 50 000 рублей.

В разрезе регионов Уральского федерального округа самые высокие зарплаты дворникам предлагают на Ямале — 60 400 рублей. Далее следуют Югра с показателем 50 500 рублей, Свердловская область (40 000 рублей), Челябинская область (32 500 рублей), Тюменская область (30 500 рублей) и Курганская область (29 900 рублей).