Сургут впервые принял на своей территории окружной форум «Информационный мир Югры»

Форум «Информационный мир Югры» впервые прошел в Сургуте

Сургут впервые принял на своей территории окружной форум «Информационный мир Югры»
Фото admhmao.ru

В Сургуте впервые прошел окружной форум «Информационный мир Югры», который собрал более 400 представителей медиасферы из муниципалитетов автономного округа и юга Тюменской области. Журналисты, блогеры, сотрудники и руководители редакций, пресс-служб органов власти и предприятий на два дня стали участниками масштабной деловой программы, которая развернулась на площадке Сургутского государственного университета.

На протяжении двух дней ведущие федеральные эксперты знакомили участников с актуальными вопросами развития медиасреды. В рамках форума прошли мастер-классы, дискуссионные площадки и практические сессии, посвященные новым формам работы с аудиторией через мессенджеры и социальные сети, анализу медиатрендов и общественной повестки, а также гармонизации межнациональных отношений. Отдельным блоком стала тема использования информации как безопасного инструмента коммуникации.

Организатором насыщенной программы выступил департамент внутренней политики Югры. Как отметил директор департамента Кирилл Харитонов, выбор Сургута площадкой для проведения форума в этот раз неслучаен и продиктован запросом профессионального сообщества: еще год назад в Ханты-Мансийске участники 18-го форума обратились к организаторам с предложением провести следующую встречу в экономической столице региона.

Одним из важнейший мероприятий форума стала большая пресс-конференция губернатора Югры Руслана Кухарука о перспективах и планах развития региона. Разговор главы округа с журналистами впервые прошел в Сургуте. На площадке Сургутского госуниверситета собрались более 130 представителей СМИ – от федеральных изданий и окружных медиа до корпоративных пресс-служб и студенческих редакций.

«Сургут – самый крупный муниципалитет в Югре. Город является образовательным, научным и производственным центром. Важно уделять внимание развитию его дорожной и социальной инфраструктуры. Несмотря на отсутствие юридического статуса административного центра, от этого внимания Сургуту не должно быть меньше, это моя принципиальная позиция. Здесь реализуется большое количество мероприятий и объектов, которые необходимо сопровождать. Сургут – это место, где создаются федеральные проекты. Они станут точками притяжения и развития нашего региона», – отметил Руслан Кухарук.

Глава региона ответил на вопросы о строительстве поликлиник и дорог, развитии авиасообщения и железнодорожной инфраструктуры, обновлении городской среды и расселении аварийного жилья, поддержке молодых семей и планах по развитию арктических территорий. По итогам беседы он дал ряд поручений профильным департаментам.

«Руслан Николаевич особо подчеркнул роль Сургута, как крупнейшего экономического, научного, технологического центра Югры. И важность развития города, в особенности его дорожной инфраструктуры. Благодарен губернатору за принципиальную личную позицию. Впервые окружной форум «Информационный мир Югры» проходит в Сургуте – по запросу от его участников. Рад, что главное медийное событие года в Югре – диалог главы региона с журналистами – тоже впервые прошло в Сургуте. Большая честь и большая ответственность. Уверен, наше гостеприимство оценили по достоинству», – подчеркнул глава Сургута Максим Слепов, комментируя итоги форума.

«Форум позволяет наладить коммуникации внутри сообщества. От того, насколько комфортно выстроено взаимодействие, будет зависеть дальнейшая информационная политика как муниципалитетов, так и информационных изданий. Уверен, что будет возможность повысить ее качество. Мы говорили об информации не только как об инструменте управления, но и о самом качестве этого инструмента управления. Важно использовать ее грамотно, чтобы не навредить окружающим и создавать инфоповоды генерации и формирования позитивных образов в обществе», – отметил заместитель главы города Сургута Виталий Малыхин.

При поддержке Администрации Сургута


