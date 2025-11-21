Суд Югры отменил приговоры участницам пилотажной группы «Барсы»

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отменил приговор Сургутского городского суда в отношении пилотов женской пилотажной группы «Барсы» Снежаны Игнатенко и Анастасии Барсовой (жена лидера группы Ивана Барсова). Как сообщает пресс-служба судов Югры, уголовное дело направлено Сургутскому транспортному прокурору для устранения процессуальных нарушений.

В апелляционном определении указано, что при составлении обвинительного заключения и направлении дела в суд были допущены нарушения, исключающие возможность рассмотрения дела по существу. В соответствии со статьей 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ в таких случаях суд вправе вернуть материалы прокурору.

Отмечается, что суд апелляционной инстанции не давал юридическую оценку действиям фигурантов дела. Прокурор обязан устранить выявленные нарушения, препятствующие дальнейшему рассмотрению уголовного дела.

Напомним, что Сургутский городской суд признал Снежану Игнатенко и Анастасию Барсову виновными по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Им дали по два года лишения свободы условно, а также приговорили к штрафу и запрету на управление воздушными судами и орагиназционно-распорядительную деятельность на два с половиной года.