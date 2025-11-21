Губернатор Югры провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России

Губернатор Югры Руслан Кухарук на Транспортной неделе в Москве провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Стороны обсудили ход реализации ключевых инфраструктурных проектов в Югре и планы на ближайшие годы.

Глава региона поблагодарил федеральное правительство за поддержку инициатив округа. В качестве примера он привел досрочный ввод в эксплуатацию нового мостового перехода через Обь в районе Сургута. По его словам, системная работа с федеральным центром позволяет повышать связанность территорий и обеспечивать комфортное и безопасное передвижение граждан. Только в 2025 году объем федерального софинансирования инфраструктурных проектов в Югре превысил 8,5 млрд рублей.

Руслан Кухарук отметил, что текущий год стал прорывным для Югры в части дорожной кампании: работы выполнены на 214 объектах общей протяженностью 317,8 км, что на 34% больше показателей прошлого года. Достижения региона в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» были отмечены на федеральном уровне, губернатор поздравил работников отрасли с заслуженной наградой.

Отдельно обсуждались планы по капитальному ремонту и реконструкции федеральных трасс, проходящих по территории Югры. Это один из ключевых запросов жителей округа. Марат Хуснуллин поддержал инициативу по приведению в нормативное состояние автодороги Р-404 «Тюмень – Тобольск – Сургут – Ханты-Мансийск».

Губернатор также доложил о ходе разработки проектной документации мостового перехода через Обь в Октябрьском районе. Этот объект имеет стратегическое значение: он должен соединить сразу несколько регионов и обеспечить транспортную доступность двух арктических муниципалитетов Югры.