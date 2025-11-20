Губернатор Югры держит на контроле исполнение нацпроктов в регионе

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития региона, где ключевым вопросом стало обсуждение реализации государственных программ и национальных проектов.

По данным на 1 ноября 2025 года, исполнение расходных обязательств по 24 государственным программам Югры достигло 72% от запланированного объема, что на 1,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что выполнение социальных обязательств остается приоритетным направлением.

«По показателям национальных проектов в регионе уровень общих достижений составляет 99,99%. Югра находится на втором месте среди регионов России и на первом — в Уральском федеральном округе. Однако финальные результаты будут определяться по итогам выполнения всех поставленных задач, поэтому мы не снижаем набранный темп», — подчеркнул Руслан Кухарук.

«Кассовое исполнение по национальным проектам на 1 ноября 2025 года составило 79,1% от плановых назначений. Для получения обратной связи от жителей Югры QR-кодами обеспечены все социально значимые объекты, создаваемые по национальным проектам», — отметила Наталья Огородникова.

Завершая заседание, губернатор Югры акцентировал необходимость сохранения высоких темпов работы для успешного завершения всех национальных проектов в 2025 году.