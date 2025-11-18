В Югре ухудшится погода: снег, дождь и ветер до 16 м/с

Жителей ХМАО предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщают в региональном управлении МЧС, в течение суток 19 ноября в отдельных районах в Березовском и Белоярском прогнозируют сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

«МЧС России напоминает: паркуйся в безопасных местах, на улице обходи рекламные щиты и шаткие конструкции, будь внимателен управляя автомобилем, не оставляй детей без присмотра», – говорится в сообщении.

Ханты-Мансийский ЦГМС также сообщил о переменчивой погоде в округе в ближайшие дни. В большинстве районов Югры ожидаются осадки, гололед и усиление ветра.

Завтра, 19 ноября, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие и местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На северо-западе округа возможны сильные осадки. Местами ожидаются гололедные явления и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °С, при прояснениях до -12 °С; днем от 0 до +5 °С, местами до -5 °С.

А в пятницу, 21 ноября, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -5…-10 °С, при прояснениях до -15 °С; днем 2…-7 °С, местами до -12 °С.

Согласно прогнозу gismeteo, в Сургуте с 19 по 21 ноября также ожидается облачная погода, снег и сильный ветер. Наиболее неблагоприятный день – четверг, 20 ноября: порывы до 16 м/с, температура опустится до -2 °С, возможны осадки. К пятнице похолодает до -7 °С, ветер останется сильным – до 15 м/с.