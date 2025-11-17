По второму мосту через Обь за первый месяц проехали 100 тысяч машин

В Югре подвели первые итоги работы нового мостового перехода «Звезда Оби» в районе Сургута: за первый месяц эксплуатации по переправе проехало более 100 тысяч автомобилей. Такие данные привели специалисты Управления автомобильных дорог округа, пишет «Стройкомплекс Югры».

По оценке дорожников, уже сейчас заметен первый ключевой эффект — разгрузка улично-дорожной сети Сургута: транзитный транспорт переключился на южный обход. Второй результат — ускорение логистики: переход стал важным звеном федеральных трасс, связывающих Югру с Тюменской областью, Салехардом, Пермью и Томском. Это сокращает время в пути и повышает предсказуемость перевозок как для грузового, так и для пассажирского потока.

Третий эффект носит стратегический характер и будет нарастать по мере освоения маршрута: улучшение межрегиональных, а в перспективе и международных связей. Упрощён доступ к северным территориям округа, что укрепляет транспортно-экономические коридоры «Арктика — Азия» и Северный широтный ход. По мнению специалистов, совокупность этих факторов создаёт условия для дальнейшего роста деловой активности, развития сервисов вдоль трассы и повышения инвестиционной привлекательности прилегающих районов.