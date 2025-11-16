В Югорске вновь открыт центральный городской сквер

В Югорске открылся после реконструкции центральный сквер «Северное сияние», рассказал глава города Алексей Харлов. «Реконструкция сквера стала одним из самых сложных строительных объектов для города, который был выполнен в кратчайшие сроки. Большое количество подземных коммуникаций и элементов благоустройства позволили старому парку буквально засиять новыми красками, стать безопасным и современным пространством комфортной городской среды», — отметил градоначальник.

Реализация стала возможна благодаря победе территории в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На площади свыше 3 гектаров обустроены прогулочные и рекреационные зоны, детские площадки, новая сцена и амфитеатр, установлены современные качели и осветительные конструкции. В вечернее время архитектурная подсветка превращает сквер в атмосферное «северное» пространство.

К проекту были вовлечены жители: они поддержали сквер голосованием, участвовали в наполнении территории идеями и стратегических сессиях. В мэрии отмечают, что «Северное сияние» задумывалось как уникальная городская точка притяжения, где сочетаются комфорт, мотивы северной природы и местная самобытная культура. Планируется активное событийное наполнение — площадка должна стать предметом гордости и любимым местом отдыха горожан и гостей.