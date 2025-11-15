В Югре снизилась заболеваемость ВПЧ

В Югре зафиксировано значительное снижение заболеваемости вирусом папилломы человека (ВПЧ): по данным президента Центра охраны материнства и детства Ларисы Белоцерковцевой, в период с 2009 по 2024 годы число заражений сократилось вдвое. Медики связывают динамику с расширением программы иммунизации и её повсеместным охватом, пишет stribuna.ru.

С 2022 года вакцинация от ВПЧ в регионе стала гендерно-нейтральной: прививки начали делать не только девочкам, но и мальчикам. За это время полный курс прошли 28 тысяч подростков, ещё 40 тысяч получили первую дозу и продолжат вакцинацию по графику.

Помимо сокращения числа случаев заражения, врачи отмечают и клинический эффект: с 2022 года не выявлялись пациентки с бородавками в интимной зоне, которые возникают как одно из проявлений ВПЧ-инфекции. По словам специалистов, это отражает профилактическое действие вакцины и снижение циркуляции вируса в популяции.

«ВПЧ – это коварная инфекция, передаваемая половым путем, которая является спусковым крючком для развития множества онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин. Это рак шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена, а также опасные предраковые состояния (цервикальные интраэпителиальные неоплазии), орофарингеальный и анальный рак», — напомнила Лариса Белоцерковцева.