В Югре готовится к запуску завод по производству сухих белковых смесей

В 2026 году в Югре запустят новое производство сухих белковых компонентов для детских молочных смесей. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук на совещании с участием заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова.

«Уже введен в эксплуатацию производственный цех, завершен монтаж блока сушки концентрата молочного белка и комплекса оборудования для производства сухой деминерализованной сыворотки. Сейчас ведутся монтажные работы по объектам теплоэнергетики. Цель проекта – полное импортозамещение и промышленное масштабирование в сегменте высококачественных углеводно-белковых компонентов для производства заменителей грудного молока», — рассказал глава региона.

Параллельно до конца текущего года планируется завершить модернизацию трёх энергоблоков на Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также на Нижневартовской ГРЭС. Обновление предполагает замену оборудования, увеличение максимальной мощности и снижение удельного расхода топлива, что должно повысить эффективность генерации и надёжность электроснабжения.

Кроме того, в особой экономической зоне «Нягань» утверждён новый проект — строительство мебельной фабрики. Предприятие ориентировано на выпуск современной высококачественной корпусной мебели из ЛДСП и призвано усилить несырьевой сектор экономики округа, обеспечив дополнительные рабочие места и расширив промышленную кооперацию внутри региона.