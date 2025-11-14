16+
В Югре планируют построить еще один мост через Обь — за 70 млрд рублей

Третий мост через Обь планируют построить в Октябрьском районе Югры

В Югре планируют построить еще один мост через Обь — за 70 млрд рублей
Фото t.me/depdorhos

Правительство Югры намерено построить мост через Обь в Октябрьском районе стоимостью 69,9 млрд рублей. В ходе Дней Югры в Совете Федерации делегация округа обратилась за поддержкой в софинансировании проекта. Сооружение должно улучшить доступ к арктическим территориям региона и связать дорожные сети Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Тюменской и Свердловской областей, сообщает stribuna.ru.

Проект предусматривает строительство двухполосной автодороги протяжённостью 22 км, из которых около 3 км придётся на сам мостовой переход. «Объект свяжет несколько регионов страны. Это стратегический мост, он позволит открыть целый пласт с огромными запасами полезных ископаемых в этой части округа, плюс обеспечит транспортную доступность двух наших арктических территорий», — рассказал сенаторам заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что мост существенно сократит затраты и сроки доставки грузов. Сейчас фуры переправляются через Обь на пароме: проезд в одну сторону стоит 70 тыс. рублей, ожидание судна нередко занимает до 12 часов в очереди из грузовиков и легковых автомобилей.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил коллегам обсудить с министром транспорта РФ Андреем Никитиным возможность реализации проекта в формате концессионного соглашения. Согласно планам, до декабря 2026 года компания «Автобан» должна завершить проектирование инженерной конструкции.


нравится (3) не нравится (0)
14 ноября в 15:59
Комментарии:
Alkonowa1ow
14 ноября в 16:25
Много мостов в Арктику не бывает. На Ямале будет построен 4-й совмещённый автомобильно-железнодорожный мост через Обь в районе Салехарда. Правительство РФ одобрили выделение средств на строительство моста через Обь и участков железной дороги Скверного широтного хода от станции Обская до Коротчаево, включая сам 4-й автомобильно- железнодорожный мост. Впрочем официально строительство моста через Обь в районе Салехарда началось еще в 2018 году.

