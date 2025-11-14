Третий мост через Обь планируют построить в Октябрьском районе Югры

Правительство Югры намерено построить мост через Обь в Октябрьском районе стоимостью 69,9 млрд рублей. В ходе Дней Югры в Совете Федерации делегация округа обратилась за поддержкой в софинансировании проекта. Сооружение должно улучшить доступ к арктическим территориям региона и связать дорожные сети Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Тюменской и Свердловской областей, сообщает stribuna.ru.

Проект предусматривает строительство двухполосной автодороги протяжённостью 22 км, из которых около 3 км придётся на сам мостовой переход. «Объект свяжет несколько регионов страны. Это стратегический мост, он позволит открыть целый пласт с огромными запасами полезных ископаемых в этой части округа, плюс обеспечит транспортную доступность двух наших арктических территорий», — рассказал сенаторам заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что мост существенно сократит затраты и сроки доставки грузов. Сейчас фуры переправляются через Обь на пароме: проезд в одну сторону стоит 70 тыс. рублей, ожидание судна нередко занимает до 12 часов в очереди из грузовиков и легковых автомобилей.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил коллегам обсудить с министром транспорта РФ Андреем Никитиным возможность реализации проекта в формате концессионного соглашения. Согласно планам, до декабря 2026 года компания «Автобан» должна завершить проектирование инженерной конструкции.