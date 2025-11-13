В Югре будут создаваться домовые чаты в Max с дополнительным функционалом

Минстрой РФ запускает домовые чаты для всех многоквартирных домов в мессенджере «Max». Как сообщил министр Ирек Файзуллин на совещании с регионами, централизованное создание чатов планируется завершить до конца 2025 года, сообщает канал «Стройкомплекс Югры». Владельцами чатов станут представители регионального жилищного надзора — это обеспечит непрерывность работы при смене управляющих компаний. К контролю за внедрением предложено подключить сенаторов и депутатов Госдумы.

Параллельно Югра представила предложения по развитию ГИС ЖКХ. По данным округа, в системе зарегистрировано около 45 тыс. жилых и 16 тыс. многоквартирных домов. Инициативы региона включают внедрение модуля гибкой отчётности, создание раздела для документов о готовности МКД к отопительному сезону, исключение дублирования данных и доработку механизма работы с обращениями граждан (назначение нескольких исполнителей, рубрикация и отслеживание). «Если взять Югру, то у нас ежегодно направляется порядка 80 тысяч обращений с использованием ГИС ЖКХ. Есть предложение создать возможность назначения нескольких исполнителей, рубрикацию обращений и их отслеживание», — отметил Руслан Кухарук.

Предложения Югры поддержал первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Власти подчёркивают, что домовые чаты станут оперативным каналом связи, а обновлённая ГИС ЖКХ — основой для документооборота и решения сложных вопросов.