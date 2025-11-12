У именитого спортсмена Сергея Устюгова украли лыжи после тренировки

МВД Югры проводит проверку после заявления олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова о пропаже инвентаря. Спортсмен сообщил в своём телеграм-канале, что утратил лыжи и палки во время одной из тренировок, пишет sitv.ru.

«Как-то на одной из тренировок я откатался, увидел ребят в городке, подъехал к ним, решил позаниматься. Я оставил свои лыжи, твинские, с насечкой, и палки. Я опомнился только спустя сутки. Может, кто-то увидит. Просьба вернуть лыжи. По камерам посмотрели, в боксах прошли, но лыж нет», — рассказал Сергей Устюгов.

По данным полиции, «заветные лыжи» пока не найдены; правоохранители допускают, что может идти речь о краже. При этом, как уточняют в МВД округа, спортсмен официального заявления не подавал и в своём канале просит вернуть инвентарь «по-хорошему». Проверка продолжается.