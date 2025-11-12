Аэропорт Нижневартовска ждет масштабная реконструкция

В рамках Дней Югры в Совете Федерации представлен проект реконструкции международного аэропорта Нижневартовска имени В. И. Муравленко. По словам губернатора Руслана Кухарука, аэродром и прилегающая территория нуждаются в модернизации по современным стандартам: предстоит обновить покрытие и светосигнальное оборудование, построить новые системы водоотвода и очистные сооружения. Это позволит принимать современные воздушные суда, повысит безопасность и комфорт пассажиров.

В бюджете региона на следующий год предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации. Следующий шаг — включение проекта реконструкции в нацпроект «Эффективная транспортная система», что обеспечит финансирование и выполнение работ в запланированные сроки.

«Благодарю председателя комитета Владимира Ивановича Булавина и сенаторов за конструктивный диалог и поддержку наших инициатив. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим надежное авиасообщение для югорчан и укрепим транспортный каркас страны», – подчеркнул глава Югры.