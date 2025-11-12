Завершается сбор заявок на фотоконкурс «Югра в объективе прошлого и настоящего»

На портале «Открытый регион – Югра» завершается приём заявок на фотоконкурс «Югра в объективе прошлого и настоящего» — участвовать можно по 31 октября включительно. Работы уже поступают; организаторы напоминают, что в центре внимания — история: снимки без связанного повествования к конкурсу не допускаются.

Заявки принимаются в номинациях: «История семьи» (через историю семьи — история населённого пункта или округа), «История города (посёлка, села, деревни)» (изменения в инфраструктуре), «Легенда Югры» (история объекта или арт-объекта через вклад человека в развитие округа). Предусмотрена специальная номинация ЭКЦ «Открытый регион» — приз зрительских симпатий по итогам открытого голосования на портале.

Участникам рекомендуют сопроводить современные кадры историческими прототипами и кратким описанием: например, показать, как изменились детский сад или городская улица за десятилетия, или включить семейные истории о «людях-легендах» — геологах и их преемниках.

Конкурс проходит в три этапа: I — приём заявок, проверка соответствия и размещение работ (1 августа – 16 ноября); II — оценка жюри и открытое голосование по спецноминации (17–23 ноября); III — подведение итогов (25 ноября). Победители и призёры получат электронные дипломы и призы, все участники — электронные дипломы об участии.

Подробные требования и подачу работ — на странице конкурса.