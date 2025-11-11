В Пыть-Яхе открыт избирательный участок в честь Леонида Асеева

В Пыть-Яхе открыт именной избирательный участок № 193, названный в честь почётного гражданина города, первого всенародно избранного главы Пыть-Яха Леонида Александровича Асеева. В торжественной церемонии приняли участие член Избирательной комиссии Югры Андрей Павкин, глава города Сергей Елишев, депутаты Думы Пыть-Яха. Именной участок расположен в здании Детской школы искусств. Свидетелями события стали представители общественности, учащиеся, ветераны, а также члены территориальной и участковой избирательных комиссий.

Право открыть участок было предоставлено Андрею Павкину и председателю участковой избирательной комиссии № 193 Марине Гладковой.

Леонид Асеев начал трудовой путь преподавателем русского языка и литературы в школе посёлка Нижне-Туртасск Тюменской области, затем в 1969-1989 годах руководил общеобразовательными школами Тюменской, Пермской и Свердловской областей. В феврале 1989 года был избран председателем исполкома Пыть-Яхского поссовета, в ноябре 1996-го стал первым всенародно избранным главой города и занимал должность до 2000 года. Позже возглавлял филиал Тюменского государственного университета в Пыть-Яхе, был депутатом Думы Югры второго созыва.

В 1997 году ему присвоено звание «Почётный гражданин города Пыть-Ях», в 1999-м он награждён грамотой его преосвященства Всея Руси Алексия II и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 22 июля 2025 года Леониду Асееву исполнился 81 год, он проживает в Тюмени.