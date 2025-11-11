Правительство Югры предложило расширить налоговые льготы для нефтяников

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что в Совете Федерации продолжается обсуждение инициатив для развития округа. На заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам представлены предложения, призванные сохранить лидерство региона в нефтегазовом секторе и обеспечить стабильные бюджетные поступления для социальных программ.

По словам губернатора, Югра сталкивается с ростом доли трудноизвлекаемых запасов и потребностью в современных, дорогостоящих технологиях. Правительство округа предложило расширить применение налога на дополнительный доход для новых участков: это позволит вовлечь в разработку 56 потенциальных участков недр, освоить 156 млн тонн запасов нефти, увеличить налоговые поступления и поддержать инвестиционную активность компаний.

«Благодарю председателя Комитета Анатолия Дмитриевича Артамонова и сенаторов за предметное рассмотрение нашего предложения. Поддержка этой инициативы позволит вовлечь в разработку новые месторождения и создать дополнительные рабочие места», – резюмировал губернатор Югры. Ранее глава региона презентовал в Совете Федерации планы региона по развитию своих арктических территорий.