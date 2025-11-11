Жители Урала готовы продолжить работу после выхода на пенсию на нескольких условиях

Аналитики hh.ru выяснили, какие преференции готовы удержать жителей Уральского федерального округа на работе после выхода на пенсию. По данным опроса, 58% респондентов планируют продолжить трудиться по достижении пенсионного возраста, еще 11% сомневаются, но не исключают такой сценарий. Главным стимулом участники назвали повышение зарплаты — так ответили 70% опрошенных. На втором месте — соцпакет (35%): 14% хотели бы иметь расширенный ДМС после выхода на пенсию, 11% — расширенный пакет, распространяющийся на членов семьи, 10% — доступ к корпоративной пенсионной программе. Лишь 14% сообщили, что на решение уйти на пенсию ничто не повлияет.

Старшие респонденты (55+), наиболее близкие к пенсионному возрасту, иначе расставили приоритеты в составе соцпакета: для них главным стимулом стала корпоративная пенсионная программа.

Анализ резюме соискателей старше 61 года, открытых и обновленных в 2025 году, показывает, что чаще всего они ориентируются на трудоустройство в «Рабочем персонале» (14% резюме), «Домашнем и обслуживающем персонале» (13%), «Производстве, сервисном обслуживании» и «Транспорте, логистике, перевозках» (по 10%), «Строительстве и недвижимости» (9%). По 5% приходится на «Административный персонал» и «Безопасность», 4% — на «Продажи, обслуживание клиентов».