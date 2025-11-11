​Югорские компании вышли на китайский онлайн-маркет

В Шанхае на полях China International Import Expo 2025 открылся первый специализированный онлайн-магазин, ориентированный на продажу российских товаров высокого качества китайским покупателям. Проект призван ответить на растущий спрос в КНР на продукцию из России, в том числе на экологичные товары и продукты с понятным происхождением, сообщает канал «Деппромышленности Югры».

Наш регион на площадке представляют четыре бренда: ИП Клищенко О. А., ООО «Регион-К», ООО «Чайный дом «Чистота» и ООО «НРКК «Санта-Мария». Их ассортимент — от гастрономической продукции до товаров ежедневного спроса — включён в витрину нового маркетплейса и становится доступен аудитории крупнейшего рынка e-commerce в Азии.

«Новый онлайн-магазин откроет югорским предприятиям путь к китайским покупателям и укрепит позиции региона на международном рынке», — отметил Виктор Гамузов, директор Департамента промышленности Югры.