​В Совете Федерации обсудили развитие арктических территорий Югры

В рамках Дней Югры в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством Андрея Шевченко. В обсуждении приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Ключевой темой повестки стали меры поддержки развития арктических территорий автономного округа с акцентом на наращивание объёмов жилищного строительства. По словам главы региона, округ держит курс на массовое жилищное строительство в Березовском и Белоярском районах. «Наша цель — достичь к 2030 году ежегодного ввода 18 тысяч квадратных метров жилья в Березовском и Белоярском районах. Для этого мы предоставляем муниципальным образованиям субсидию на формирование жилищного фонда и реализуем программу "Арктическая ипотека" со ставкой 2% годовых. На региональном уровне установлена дополнительная выплата по первоначальному взносу в размере 600 тысяч рублей», — отметил губернатор.

Отдельный блок доклада главы региона был посвящён транспортной доступности удалённых населённых пунктов. Югра круглогодично обслуживает 16 межмуниципальных авиационных маршрутов, а в зимний период особое внимание уделяет эксплуатации автозимников и ледовых переправ межмуниципального значения — критически важной инфраструктуры для севера округа.

Ещё одним важным пунктом обсуждения стало строительство нового Дома культуры на 300 мест в пгт Березово Березовского района. Действующее здание с износом 66% не подлежит капитальному ремонту, поэтому возведение нового объекта признано приоритетной задачей. Глава региона предложил включить мероприятие по строительству ДК в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

По итогам рассмотрения вопросов Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендовал субъектам РФ использовать опыт Югры по комплексному развитию арктических территорий — от стимулов жилищного строительства до обеспечения транспортной доступности и модернизации социальной инфраструктуры. Председатель Комитета Андрей Шевченко поблагодарил Кухарука за активное участие региона в формировании и реализации актуальных решений для Арктики.