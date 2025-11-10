Стартовали дни Югры в Совете Федерации России

Дни Югры проходят в Совете Федерации России. В рамках этой серии мероприятий делегация региона представила пакет инициатив в сфере образования и культуры, требующих федеральной поддержки. Об этом сообщил Губернатор Югры Руслан Кухарук.

До конца года в округе завершат капитальный ремонт 13 школ, из них восемь уже обновлены. При этом потребность в модернизации остается высокой. Регион предложил включить в госпрограмму «Развитие образования» дополнительные объекты: четыре школы и один детский сад в Нижневартовске, Урае, Радужном, Солнечном (Сургутский район) и Югорске. Речь идет о комплексном ремонте зданий и инженерных систем, обновлении классов, спортзалов и пищеблоков, чтобы обеспечить единые стандарты безопасности и качества учебной среды.

Отдельный блок касается среднего профобразования. В рамках нацпроекта «Образование» в Югре уже созданы три кластера «Профессионалитета», позволяющие точечно готовить кадры для ТЭК и системы образования. Регион инициировал создание четвертого кластера на базе Советского политехнического колледжа — федеральной пилотной площадки по подготовке специалистов для креативных индустрий. Это даст приоритет к федеральному финансированию на модернизацию учебных корпусов и общежитий и ускорит обновление оборудования под запросы рынка.

Существенные предложения внесены и по культурной инфраструктуре. В округе работают 10 профессиональных театров, но все коллективы располагаются в приспособленных помещениях. Югра просит включить в госпрограмму «Развитие культуры» строительство отдельного здания для Няганского театра юного зрителя — обладателя «Золотой маски». Проектно-сметная документация подготовлена, что сокращает сроки стартовой стадии.

Еще одна заявка — строительство нового дома культуры в Березово на 300 мест. Сейчас район фактически опирается на единственную культурно-досуговую площадку с высокой степенью износа, ее капитальный ремонт экономически нецелесообразен. Предложено профинансировать объект в контуре госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», что соответствует статусу территории и ее логистическим условиям.

Продолжается модернизация библиотек по модельному стандарту: за пять лет преобразованы 14 площадок. Регион предлагает разрешить участие в конкурсном отборе библиотекам, входящим в состав учреждений культуры (музеев, домов культуры и т. п.). Такой подход, отмечают в Югре, актуален и для других субъектов, где культурные пространства объединены в единые учреждения и нуждаются в обновлении не только фондов, но и сервисов, ИТ-инфраструктуры и доступной среды.

Глава региона подчеркнул, что комплекс предложений направлен на «создание современных условий для комфортной жизни, получения качественного образования и всестороннего развития каждого человека» и поблагодарил председателя комитета Совета Федерации Лилию Гумерову, сенаторов и профильные министерства за внимание к инициативам автономного округа. В Югре рассчитывают, что при поддержке верхней палаты парламента решения получат практическую реализацию и позволят ускорить повышение стандартов жизни югорчан.