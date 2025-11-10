Югорчане все чаще используют маткапитал для оплаты обучения

С начала 2025 года более четырех тысяч семей в Югре использовали средства материнского капитала для оплаты образования детей. За время действия программы таким правом воспользовались уже свыше 38 тысяч семей округа. Образование ‒ второе по популярности направление использования маткапитала после улучшения жилищных условий, сообщил региональный СФР.

Материнским капиталом можно оплатить обучение ребенка в детском саду, школе, колледже, вузе, а также продленку, занятия у репетитора, творческие кружки, спортивные секции, курсы иностранных языков или в автошколе. Кроме того, разрешается использовать средства на оплату общежития. Главное условие ‒ образовательная организация или индивидуальный предприниматель должны иметь лицензию.

«Чтобы родителям было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО ‒ Югре заключило соглашения с 6 высшими учебными заведениями, с 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребенка предоставляется учебным заведением по запросу Социального фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, с этого года родители студентов Югорского государственного университета и Сургутского государственного университета могут подать заявление на распоряжение маткапиталом для оплаты обучения непосредственно в вузе, без обращения в региональное Отделение СФР», ‒ рассказала управляющий Отделением СФР по Югре Ольга Галюк.

Направить маткапитал на образование можно, если учебное заведение находится в России, а ребенку на момент начала обучения не исполнилось 25 лет. Потратить средства на школьное или вузовское обучение можно после достижения ребенком трехлетнего возраста, а на детский сад ‒ раньше.

Среди вузов, участвующих в соглашениях с СФР: Сургутский госуниверситет, Сургутский государственный педагогический университет, Югорский госуниверситет, Нижневартовский госуниверситет, Ханты-Мансийская медакадемия и Индустриальный институт ИндИ ‒ филиал ЮГУ.

Подробную инструкцию «Как подать заявление на направление маткапитала на образование» можно скачать по ссылке.

По всем вопросам специалисты Отделения Социального фонда по ХМАО ‒ Югре консультируют по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).