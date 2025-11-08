Снегопады, порывистый ветер и морозы накроют Югру в начале недели

С началом недели в Югре ожидается резкое похолодание и осадки. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в понедельник и вторник регион накроют снегопады, местами возможны метели и порывистый ветер.

10 ноября, понедельник

Ночью – облачно с прояснениями, в некоторых районах возможен небольшой снег. Температура воздуха опустится до –23…–28 °C. Ветер северо-восточный 2–7 м/с, на западе порывы до 12 м/с. Днем ожидается умеренный и местами сильный снег. В отдельных районах – метель. Ветер сменится на юго-восточный и усилится до 9-14 м/с. Температура составит –12…–17 °C, местами понизится до –22 °C.

11 ноября, вторник

Ночью ожидается небольшой и местами умеренный снег, в отдельных районах – метель. Температура составит –13…–18 °C, местами опустится до –23…–28 °C. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 м/с, порывами до 14 м/с. Днем будет небольшой снег. Температура составит –4…–9 °C, в отдельных районах до –17 °C. Ветер сменится на северо-восточный 3-8 м/с.