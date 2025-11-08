В Югре стали строить меньше жилых домов

С начала 2025 года в Югре заметно снизились темпы строительства жилья. По данным Тюменьстата, за девять месяцев в регионе построено более 434 тысяч квадратных метров жилой площади – на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года (537 тысяч квадратов).

«В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре возведено (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 2545 жилых домов общей площадью 434,8 тыс. м2», – передают в источнике.

При этом показатели индивидуального жилищного строительства в округе остались практически на уровне прошлого года. В 2025 году общая площадь возведенных частных домов составила около 252 тыс. квадратных метров, что сопоставимо с результатами 2024 года.