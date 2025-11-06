​В Югре стартовало общественное обсуждение темы года-2026

1 ноября на портале «Открытый регион – Югра» началось общественное обсуждение «Главная тема 2026 года в Югре». До 25 ноября жители округа могут предложить собственные варианты и аргументы, а также поддержать или прокомментировать идеи земляков.

Традиция определять тематический год сохраняется в регионе много лет. В России практика была начата в 2008 году указом президента, когда год был посвящён семье. В Югре, в частности, 2015-й объявлялся Годом сохранения и развития традиционных промыслов и ремёсел, 2019-й — Годом семьи, 2023-й — взаимопомощи, 2024-й — народному сплочению. Текущий год завершается как Год исторического наследия. Теперь предстоит определить ключевой фокус на 2026-й.

Принять участие можно на странице обсуждения, которая будет доступна до 25 ноября включительно. Организаторы просят не только называть тему, но и кратко обосновывать её значимость для региона — это поможет экспертам оценить востребованность и реализуемость предложений.

По итогам инициативы топ самых популярных и аргументированных идей направят инициатору общественных обсуждений — Департаменту внутренней политики Югры — для дальнейшего рассмотрения.