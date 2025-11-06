В Югре одни из самых высоких зарплат у менеджеров в УрФО

В Югре не так высок спрос на управленцев по сравнению с другими регионами Урала, но зарплаты предлагают большие. Такие данные озвучили эксперты hh.ru по итогам исследования потребностей рынка в руководителях среднего и высшего звена в регионах Уральского федерального округа за III квартал 2025 года. Всего за период открыто около 3,2 тыс. управленческих вакансий. Лидером по объёму предложений стала Свердловская область (46% всех управленческих вакансий в округе), далее — Челябинская область (26%) и Тюменская область (14%). На долю Ханты-Мансийского автономного округа приходится 8%, ЯНАО и Курганской области — по 3%.

Главный кадровый запрос — начальники производства: на них пришлось 45% всех управленческих размещений осенью. Также востребованы руководители филиалов (11%), коммерческие директора (6%), генеральные и исполнительные директора, а также руководители отделов по работе с персоналом (по 5%). Доля запросов на технических и операционных директоров, а также директоров по персоналу — по 4%.

За квартал наиболее заметно выросло число вакансий для операционных директоров (+20%), технических директоров (+10%), начальников производства (+6%) и руководителей отделов персонала (+4%).

По уровню вознаграждения лидируют автономные округа. Медианные предложения для топ-менеджеров в ЯНАО составили 150,1 тыс. руб., в ХМАО — 149,7 тыс. руб. Далее следуют Свердловская область (131,6 тыс. руб.), Тюменская область (131,1 тыс. руб.), Челябинская область (125,7 тыс. руб.) и Курганская область (100 тыс. руб.). С начала года рост медианных офферов зафиксирован в Югре (+20% в III кв. к I кв. 2025-го) и Челябинской области (+3%).

Анализ требований к кандидатам показывает: бизнес ищет управленцев с сильной экспертизой в управлении командами, производством и продажами, а также в производственном планировании, деловой коммуникации и бюджетировании. Отдельный запрос — умение работать с людьми и развивать их: обучение, мотивация и подбор персонала стабильно входят в список ключевых компетенций. Среди софт-скиллов доминируют стратегическое мышление, ориентация на результат, командная работа и лидерство. В числе обязательных качеств — готовность к постоянному профессиональному развитию и обучению.