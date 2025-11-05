В Югре вырос спрос на вахтовых рабочих

Спрос на вахтовый труд в Ханты-Мансийском автономном округе продолжает расти. По данным аналитиков hh.ru, в третьем квартале 2025 года в Югре было открыто 5,9 тыс. вахтовых вакансий — в полтора раза больше, чем в первом квартале (+55%). На долю округа пришлось 13% всех вахтовых предложений в УрФО. Больше всего таких вакансий традиционно в Свердловской области (31% спроса в округе), затем следуют Челябинская (26%) и Тюменская (16%) области.

Медианная предлагаемая зарплата для соискателей из ХМАО на вахте в июле–сентябре составила 170 400 руб. — это в 2,1 раза выше текущей медианы по региональному рынку труда (80 928 руб.). С начала года «вахтовая» медиана прибавила ещё 5% (+7,9 тыс. руб.), что подтверждает устойчивый рост компенсаций на фоне конкуренции работодателей за кадры.

Портрет спроса в Югре остаётся промышленно-строительным, но постепенно расширяется. Чаще всего работодатели искали разнорабочих (18% от всех вахтовых предложений), машинистов (11%), сварщиков (10%), водителей (9%), электромонтажников (6%), монтажников (5%). По 4% приходится на слесарей, сантехников, маляров и штукатуров; 3% — на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков; около 2% — на поваров, пекарей и кондитеров. Вместе с тем вахтовый формат выходит за рамки «синих воротничков»: за третий квартал по всему Уралу было опубликовано свыше 60 «вахтовых» вакансий для врачей.

Самые высокие медианные предложения для вахтовиков в рассматриваемый период приходились на сварщиков (258 400 руб.), геодезистов (201 400 руб.), водителей (201 000 руб.), инженеров ПНР (200 000 руб.). Далее следуют начальники смен и мастера участков (198 300 руб.), инженеры ПТО и сметчики (190 400 руб.), инженеры-энергетики и инженеры-электрики (186 100 руб.), машинисты (185 900 руб.), прорабы и мастера СМР (185 000 руб.).