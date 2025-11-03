Большинство югорчан не знают депутатов Госдумы, представляющих округ

Редакция siapress.ru провела серию опросов на сайте и в телеграм-канале, чтобы выяснить, как жители Югры оценивают деятельность одиннадцати депутатов Государственной Думы, представляющих округ.

Поводом для исследования послужила новось о том, что администрация президента начала подготовку к следующей избирательной кампании в Госдуму и намерена провести масштабные социологические исследования по регионам России.

Одновременно администрация президента сформировала предварительную оценку действующих депутатов Госдумы – их репутации, эффективности, взаимодействия с фракциями, губернаторами и партийным руководством.

Результаты опросов показали: большинство югорчан с трудом могут вспомнить имена своих представителей в парламенте.

Фракция «Единая Россия»

Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам:

83,3% участников на сайте siapress.ru и 84% в телеграм-канале выбрали вариант «Кто такая Ольга Ануфриева?»

Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов:

80,6% респондентов на сайте siapress.ru и 97% пользователей телеграм-канала ответили: «Кто такой Эрнест Валеев?»

Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике:

На сайте siapress.ru 65,2% респондентов и 70% участников телеграм-опроса выбрали вариант «Кто такой Павел Завальный?»

Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей:

77,9% пользователей сайта и 82% участников телеграм-опроса выбрали вариант «Кто такой Анатолий Карпов?»

Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

77,1% респондентов на сайте и 75% пользователей телеграм-канала выбрали вариант «Кто такой Дмитрий Кобылкин?»

Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции:

84,4% участников сайта и 88% пользователей телеграм-канала выбрали вариант «Кто такой Сергей Лисовский?»

Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

На сайте siapress.ru 43,4% респондентов и 32% участников телеграм-опроса ответили: «Кто такой Вадим Шувалов?»

Фракция КПРФ

Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции:

89,9% участников сайта и 94% пользователей телеграм-канала выбрали вариант «Кто такой Николай Езерский?»

Фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики:

84,6% пользователей сайта и 85% телеграм-аудитории выбрали вариант «Кто Николай Новичков?»

Фракция ЛДПР

Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

79,3% пользователей сайта и 77% телеграм-аудитории выбрали вариант «Кто такой Владимир Сысоев?»

Фракция «Новые люди»

Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России:

83,7% пользователей сайта и 90% участников телеграм-опроса выбрали вариант «Кто такая Роза Чемерис?»

Большинство участников опросов либо не знают своих депутатов Госдумы от Югры, либо затрудняются оценить их деятельность. Почти по всем парламентариям преобладал вариант «Кто это?», набравший от 65 до 97% голосов в зависимости от депутата.

Более всего откликов и оценок получили Вадим Шувалов, Павел Завальный и Дмитрий Кобылкин – в их случае число выбравших другие варианты оказалось заметно выше среднего.