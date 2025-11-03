Большинство югорчан не знают депутатов Госдумы, представляющих округ

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=EQnikzZFo3UJXReKdUax3yFVeNzosczbrSqqJEP5cv2pL/1TpFhtNfNKNsCzFdyvvYO82UA/xHtl5u9wtVNwNcgFogtCf7Nd31OsOJ7NA8AtUnt7GvTxkfoIUavjr2n2wgdNjrMtHluHsWuzisPA5fBEBstWLEjTMSZLgnbsYmE="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=EQnikzZFo3UJXReKdUax3yFVeNzosczbrSqqJEP5cv2pL/1TpFhtNfNKNsCzFdyvvYO82UA/xHtl5u9wtVNwNcgFogtCf7Nd31OsOJ7NA8AtUnt7GvTxkfoIUavjr2n2wgdNjrMtHluHsWuzisPA5fBEBstWLEjTMSZLgnbsYmE="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=Ax95ZzTMgPYZKh0x+uazUmoZoIetKEHTVnxju46kNyD28OFgrH0PI8t0QuBqxfCyOplVsmA4ZIem4MYNnqZGcaZ0OafDmcO0A/wIMlk0F+Lnd0JUEqYwe3K1+Ml7aYodF0cfNZMAmq7QgzR/RDI6XSQlVyN0WDfi5YZhGZQ4w20="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=Ax95ZzTMgPYZKh0x+uazUmoZoIetKEHTVnxju46kNyD28OFgrH0PI8t0QuBqxfCyOplVsmA4ZIem4MYNnqZGcaZ0OafDmcO0A/wIMlk0F+Lnd0JUEqYwe3K1+Ml7aYodF0cfNZMAmq7QgzR/RDI6XSQlVyN0WDfi5YZhGZQ4w20="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=EQnikzZFo3UJXReKdUax3yFVeNzosczbrSqqJEP5cv2pL/1TpFhtNfNKNsCzFdyvvYO82UA/xHtl5u9wtVNwNcgFogtCf7Nd31OsOJ7NA8AtUnt7GvTxkfoIUavjr2n2wgdNjrMtHluHsWuzisPA5fBEBstWLEjTMSZLgnbsYmE="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=EQnikzZFo3UJXReKdUax3yFVeNzosczbrSqqJEP5cv2pL/1TpFhtNfNKNsCzFdyvvYO82UA/xHtl5u9wtVNwNcgFogtCf7Nd31OsOJ7NA8AtUnt7GvTxkfoIUavjr2n2wgdNjrMtHluHsWuzisPA5fBEBstWLEjTMSZLgnbsYmE="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=Ax95ZzTMgPYZKh0x+uazUmoZoIetKEHTVnxju46kNyD28OFgrH0PI8t0QuBqxfCyOplVsmA4ZIem4MYNnqZGcaZ0OafDmcO0A/wIMlk0F+Lnd0JUEqYwe3K1+Ml7aYodF0cfNZMAmq7QgzR/RDI6XSQlVyN0WDfi5YZhGZQ4w20="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=Ax95ZzTMgPYZKh0x+uazUmoZoIetKEHTVnxju46kNyD28OFgrH0PI8t0QuBqxfCyOplVsmA4ZIem4MYNnqZGcaZ0OafDmcO0A/wIMlk0F+Lnd0JUEqYwe3K1+Ml7aYodF0cfNZMAmq7QgzR/RDI6XSQlVyN0WDfi5YZhGZQ4w20="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,8861   EUR  93,3848  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША

    30 октября в 17:15
    2180 5
  • ​Прокуратура проверяет сообщения о «банде подростков» в Сургуте. На контроле также избиение школьника возле ТЦ «Аура»

    ​Прокуратура проверяет сообщения о «банде подростков» в Сургуте. На контроле также избиение школьника возле ТЦ «Аура»

    Сегодня в 15:24
    182 0
  • ​Год экотуризма, семьи или доброты – жители Югры выбирают тему 2026 года

    ​Год экотуризма, семьи или доброты – жители Югры выбирают тему 2026 года

    Сегодня в 14:58
    194 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#365 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1762714771"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=2G+k+d9awRpXNm40ePvS86r0o4nL+KvGR/2eVS0Cc08ethv+QoQ54DovvANmF8xy9S7hG+3kWtx0VuX6drWcqH4lX339Xj9kfpAKRoQWRYx5t+LEOyW5rVRkT6vJmPpgBOEpu0mVzee98GpC+kLqzg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=2G+k+d9awRpXNm40ePvS86r0o4nL+KvGR/2eVS0Cc08ethv+QoQ54DovvANmF8xy9S7hG+3kWtx0VuX6drWcqH4lX339Xj9kfpAKRoQWRYx5t+LEOyW5rVRkT6vJmPpgBOEpu0mVzee98GpC+kLqzg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0876a263b41a5a911d14884b7ee9dd7a.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeY3CTy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjeY3CTy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-09 23:59:31"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#372 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#373 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#365 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1762714771"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=2G+k+d9awRpXNm40ePvS86r0o4nL+KvGR/2eVS0Cc08ethv+QoQ54DovvANmF8xy9S7hG+3kWtx0VuX6drWcqH4lX339Xj9kfpAKRoQWRYx5t+LEOyW5rVRkT6vJmPpgBOEpu0mVzee98GpC+kLqzg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=2G+k+d9awRpXNm40ePvS86r0o4nL+KvGR/2eVS0Cc08ethv+QoQ54DovvANmF8xy9S7hG+3kWtx0VuX6drWcqH4lX339Xj9kfpAKRoQWRYx5t+LEOyW5rVRkT6vJmPpgBOEpu0mVzee98GpC+kLqzg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0876a263b41a5a911d14884b7ee9dd7a.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeY3CTy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjeY3CTy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-09 23:59:31"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#372 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#373 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#365 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1762714771"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=2G+k+d9awRpXNm40ePvS86r0o4nL+KvGR/2eVS0Cc08ethv+QoQ54DovvANmF8xy9S7hG+3kWtx0VuX6drWcqH4lX339Xj9kfpAKRoQWRYx5t+LEOyW5rVRkT6vJmPpgBOEpu0mVzee98GpC+kLqzg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=2G+k+d9awRpXNm40ePvS86r0o4nL+KvGR/2eVS0Cc08ethv+QoQ54DovvANmF8xy9S7hG+3kWtx0VuX6drWcqH4lX339Xj9kfpAKRoQWRYx5t+LEOyW5rVRkT6vJmPpgBOEpu0mVzee98GpC+kLqzg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0876a263b41a5a911d14884b7ee9dd7a.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeY3CTy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjeY3CTy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-09 23:59:31"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#372 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#373 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjeY3CTy реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjeY3CTy реклама на siapress.ru
  • ​Работодатели России стали терпимее к возрасту и образованию кандидатов

    ​Работодатели России стали терпимее к возрасту и образованию кандидатов

    Сегодня в 14:34
    193 0
  • ​Югра досрочно получила паспорта готовности к зиме

    ​Югра досрочно получила паспорта готовности к зиме

    Сегодня в 13:29
    246 0 
  • 	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL
  • ​В Сургуте в парке «За Саймой» появился арт-объект с медведицей и тремя медвежатами

    ​В Сургуте в парке «За Саймой» появился арт-объект с медведицей и тремя медвежатами

    Сегодня в 12:12
    278 0
  • ​На Lada Granta – восемь зарплат, на Toyota Camry – более 30: эксперты подсчитали, сколько придется копить на популярные авто в Югре

    ​На Lada Granta – восемь зарплат, на Toyota Camry – более 30: эксперты подсчитали, сколько придется копить на популярные авто в Югре

    Сегодня в 12:01
    283 0
  • ​Морозы до -24° и снег: какая погода ждет Югру в начале недели

    ​Морозы до -24° и снег: какая погода ждет Югру в начале недели

    Сегодня в 10:34
    312 0
  • ​В Сургуте ночью 18 ноября отключат воду на нескольких улицах из-за ремонта гидранта

    ​В Сургуте ночью 18 ноября отключат воду на нескольких улицах из-за ремонта гидранта

    02 ноября в 15:05
    780 0
  • ​Торжественный вечер в филармонии открыл череду концертов, выставок и спортивных событий ко Дню народного единства в Сургуте

    ​Торжественный вечер в филармонии открыл череду концертов, выставок и спортивных событий ко Дню народного единства в Сургуте

    02 ноября в 14:33
    833 0
  • Ученые назвали самое длинное слово русского языка – в нем 55 букв

    Ученые назвали самое длинное слово русского языка – в нем 55 букв

    02 ноября в 13:30
    731 0
  • ​Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников – инструкция от Центробанка

    ​Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников – инструкция от Центробанка

    02 ноября в 12:46
    750 1
  • Штрафовать тех, кто штрафует: в Госдуме предложили наказывать ГАИ за неверные протоколы с камер

    Штрафовать тех, кто штрафует: в Госдуме предложили наказывать ГАИ за неверные протоколы с камер

    02 ноября в 11:42
    834 1
Больше новостей
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Больше опросов

​Кто эти люди? Югорчане ответили, знают ли своих депутатов Госдумы: итоги опроса СИА-ПРЕСС

Большинство югорчан не знают депутатов Госдумы, представляющих округ

​Кто эти люди? Югорчане ответили, знают ли своих депутатов Госдумы: итоги опроса СИА-ПРЕСС
Фото: пресс-служба Минприроды России

Редакция siapress.ru провела серию опросов на сайте и в телеграм-канале, чтобы выяснить, как жители Югры оценивают деятельность одиннадцати депутатов Государственной Думы, представляющих округ.

Поводом для исследования послужила новось о том, что администрация президента начала подготовку к следующей избирательной кампании в Госдуму и намерена провести масштабные социологические исследования по регионам России.

Одновременно администрация президента сформировала предварительную оценку действующих депутатов Госдумы – их репутации, эффективности, взаимодействия с фракциями, губернаторами и партийным руководством.

Результаты опросов показали: большинство югорчан с трудом могут вспомнить имена своих представителей в парламенте.

Фракция «Единая Россия»

Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам:

  • 83,3% участников на сайте siapress.ru и 84% в телеграм-канале выбрали вариант «Кто такая Ольга Ануфриева?»
  • 9,1% опрошенных на сайте считают, что депутат плохо представляет своих избирателей.
  • 3% респондентов оценили работу Ануфриевой положительно, отметив, что их мнение учитывается при принятии законов.
  • От 4 до 13% участников заявили, что не интересуются деятельностью Госдумы и депутатов от Югры.

Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов:

  • 80,6% респондентов на сайте siapress.ru и 97% пользователей телеграм-канала ответили: «Кто такой Эрнест Валеев?»
  • 16,4% участников сайта считают, что парламентарий плохо представляет своих избирателей в Госдуме.
  • 0% респондентов отметили, что депутат достойно представляет югорчан.
  • 3% опрошенных на обеих платформах сообщили, что им неинтересна деятельность Госдумы и депутатов от Югры.

Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике:

  • На сайте siapress.ru 65,2% респондентов и 70% участников телеграм-опроса выбрали вариант «Кто такой Павел Завальный?»
  • 29% опрошенных на сайте и 18% в телеграм-канале считают, что депутат плохо представляет интересы избирателей в Госдуме.
  • Положительно деятельность Завального оценили 1,4% пользователей сайта и 9% в телеграме.
  • От 3 до 4,3% участников сообщили, что не интересуются деятельностью Госдумы и депутатов от Югры.

Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей:

  • 77,9% пользователей сайта и 82% участников телеграм-опроса выбрали вариант «Кто такой Анатолий Карпов?»
  • 14,7% респондентов на сайте и 9% в телеграме считают, что парламентарий плохо представляет своих избирателей.
  • Лишь 1,5% участников сайта положительно оценили работу депутата.
  • От 5,9 до 9% опрошенных заявили, что не интересуются деятельностью Госдумы и югорских депутатов.

Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

  • 77,1% респондентов на сайте и 75% пользователей телеграм-канала выбрали вариант «Кто такой Дмитрий Кобылкин?»
  • 10,8% участников сайта и 13% в телеграме считают, что парламентарий плохо представляет своих избирателей.
  • Положительно деятельность депутата оценили 7,2% на сайте и 3% в телеграме.
  • От 4,8 до 9% опрошенных заявили, что не интересуются деятельностью Госдумы и депутатов от Югры.

Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции:

  • 84,4% участников сайта и 88% пользователей телеграм-канала выбрали вариант «Кто такой Сергей Лисовский?»
  • 10,4% респондентов на сайте и 6% в телеграме считают, что депутат плохо представляет своих избирателей в Госдуме.
  • Положительно оценили деятельность парламентария 1,3% участников сайта, в телеграм-опросе таких ответов не было.
  • От 3,9 до 6% респондентов сообщили, что не интересуются деятельностью Госдумы и депутатов от Югры.

Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

  • На сайте siapress.ru 43,4% респондентов и 32% участников телеграм-опроса ответили: «Кто такой Вадим Шувалов?»
  • 38,6% пользователей сайта и 58% телеграм-аудитории считают, что депутат плохо представляет своих избирателей в Госдуме.
  • Положительно деятельность Шувалова оценили 8,4% на сайте и 10% в телеграме.
  • От 0 до 9,6% участников сообщили, что не интересуются деятельностью Госдумы и депутатов от Югры.

Фракция КПРФ

Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции:

  • 89,9% участников сайта и 94% пользователей телеграм-канала выбрали вариант «Кто такой Николай Езерский?»
  • 4,5% респондентов считают, что депутат плохо представляет своих избирателей в Госдуме
  • Только 1,1% опрошенных на сайте положительно оценили его деятельность
  • Еще 3-4,5% участников сообщили, что не интересуются деятельностью Госдумы и депутатов от Югры

Фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики:

  • 84,6% пользователей сайта и 85% телеграм-аудитории выбрали вариант «Кто Николай Новичков?»
  • 9,9% респондентов на сайте и 3% в телеграме считают, что депутат плохо представляет своих избирателей в Госдуме.
  • Положительно оценили работу парламентария 1,1% опрошенных на сайте и 3% в телеграме.
  • От 4,4 до 9% участников сообщили, что не интересуются деятельностью Госдумы и депутатов от Югры.

Фракция ЛДПР

Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

  • 79,3% пользователей сайта и 77% телеграм-аудитории выбрали вариант «Кто такой Владимир Сысоев?»
  • 11,5% респондентов на сайте и 10% в телеграме считают, что депутат плохо представляет своих избирателей.
  • Положительно оценили его деятельность 5,7% участников сайта и 3% телеграм-пользователей.
  • От 3,4 до 10% опрошенных сообщили, что не интересуются деятельностью Госдумы и депутатов от Югры.

Фракция «Новые люди»

Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России:

  • 83,7% пользователей сайта и 90% участников телеграм-опроса выбрали вариант «Кто такая Роза Чемерис?»
  • 8,7% респондентов на сайте считают, что парламентарий плохо представляет интересы избирателей в Госдуме, в телеграме таких ответов не было.
  • Положительно деятельность депутата оценили 1% на сайте и 3% в телеграм-опросе.
  • От 6,7 до 7% участников заявили, что не интересуются деятельностью Госдумы и депутатов от Югры.

Большинство участников опросов либо не знают своих депутатов Госдумы от Югры, либо затрудняются оценить их деятельность. Почти по всем парламентариям преобладал вариант «Кто это?», набравший от 65 до 97% голосов в зависимости от депутата.

Более всего откликов и оценок получили Вадим Шувалов, Павел Завальный и Дмитрий Кобылкин – в их случае число выбравших другие варианты оказалось заметно выше среднего.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:33, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Морозы до -24° и снег: какая погода ждет Югру в начале недели 312
  2. ​На Lada Granta – восемь зарплат, на Toyota Camry – более 30: эксперты подсчитали, сколько придется копить на популярные авто в Югре 283
  3. ​В Сургуте в парке «За Саймой» появился арт-объект с медведицей и тремя медвежатами 278
  4. ​Югра досрочно получила паспорта готовности к зиме 246
  5. ​Год экотуризма, семьи или доброты – жители Югры выбирают тему 2026 года 194
  6. ​Работодатели России стали терпимее к возрасту и образованию кандидатов 193
  7. ​Прокуратура проверяет сообщения о «банде подростков» в Сургуте. На контроле также избиение школьника возле ТЦ «Аура» 182
  8. ​Кто эти люди? Югорчане ответили, знают ли своих депутатов Госдумы: итоги опроса СИА-ПРЕСС 120
  1. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 3563
  2. ​В ожидании рампы 3018
  3. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 2742
  4. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 2487
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 2180
  6. Администрация Сургута предложила построить многоуровневый паркинг возле одного из крупных медучреждений города 1974
  7. ​«Военкоматы вправе вызывать граждан для уточнения данных» – Роман Вуколов о проверках после смены документов 1753
  8. Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей 1749
  9. ​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ 1747
  10. Капремонт здания администрации Сургута на Маяковского начнется в 2026 году. На это потратят 200 миллионов 1703
  1. Погуляем, поедим 12323
  2. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6805
  3. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6691
  4. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 6205
  5. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5763
  6. ​Покоривший стихию 5603
  7. ​Время, вперед! 5270
  8. ​Великая трагедия и возрождение города 4908
  9. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 4557
  10. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 3943

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика