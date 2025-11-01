16+
​Югорчане смогут увидеть редкое суперлуние 5 ноября

Ученый рассказал югорчанам об уникальности ноябрьского суперлуния

​Югорчане смогут увидеть редкое суперлуние 5 ноября
Фото: ru.freepik.com

В ноябре жители Югры смогут увидеть одно из самых красивых астрономических явлений − суперлуние, или «Луну Охотника». Об этом siapress.ru рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

«5 ноября приготовило для нас редкое астрономическое явление, которое случается далеко не каждый год. Речь идет не просто о полнолунии, а о событии с особыми характеристиками, когда спутник предстает перед наблюдателями в своем самом впечатляющем виде, − поделился он. − Событие происходит обычно три-шесть раза в год, и его частота связана с разницей в длительностях лунных циклов. Такой период составляет примерно 413 дней (около 14 месяцев), в течение которого несколько раз совпадают фазы полнолуния и приближение Луны к перигею (минимальному расстоянию от Земли)».

По расчетам астронома, в этот день Луна приблизится к нашей планете на около 356 980 километров − на 50 тысяч ближе, чем в период апогея. При этом, добавляет эксперт, зрительный эффект усиливает и сам человеческий мозг.

«Такое сближение визуально увеличивает диаметр диска на 8%, а яркость — на 16% по сравнению со стандартным полнолунием. Но впечатление истинной величины у кромки неба формирует человеческое восприятие: мозг непроизвольно усиливает масштабы, сопоставляя объект с наземными ориентирами (деревьями, зданиями). Если убрать окружающий контекст, ее кажущийся гигантский размер исчезает», − пояснил Бурмистров.

Интересно и то, что в 2025-м ноябрьское полнолуние будет называться «Луной Охотника», хотя обычно в этот месяц наступает «Бобровая Луна». Это связано с календарным сдвигом лунных циклов.

«Этот календарный «сбой» происходит из-за того, что лунный цикл (примерно 29,5 дней) не совпадает по длительности с календарным месяцем. Со временем накапливается разница, и полнолуние «перескакивает» на другой месяц, унося с собой свое традиционное наименование. Такие сдвиги случаются довольно редко − предыдущий был пять лет назад, следующий ожидается в 2028 году», − добавил ученый.

Пик суперлуния в Югре придется на 16:00 по московскому времени 5 ноября, но наблюдать необычайно яркую Луну можно будет и вечером 4-го, и ночью на 6-е число.

На следующий день, 6 ноября, рядом с полной Луной можно будет заметить яркое звездное скопление Плеяд, известное как «Семь Сестер».


Сегодня в 11:21, просмотров: 83, комментариев: 0
