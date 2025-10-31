Правительство Югры одобрило бюджет на 2026 год

Правительство Югры одобрило проект окружного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Заседание провёл губернатор региона Руслан Кухарук. По его словам, документ формировался совместно с муниципалитетами и опирается на прогноз социально-экономического развития, изменения в налоговом и бюджетном законодательстве и текущие экономические процессы.
«Самый главный финансовый документ мы формировали совместно с администрациями муниципалитетов, основываясь на показателях прогноза социально-экономического развития округа, изменениях в налоговом и бюджетном законодательстве, текущих экономических процессах и ситуации в экономике региона и всей страны. Наш бюджет остается ориентированным на социальные нужды и гарантирует исполнение всех обязательств перед гражданами Югры», – подчеркнул глава региона.
Согласно проекту, доходы окружного бюджета составят 419,6 млрд руб. в 2026 году, 439,9 млрд руб. в 2027-м и 453,8 млрд руб. в 2028-м. Расходы запланированы на уровне 478,7 млрд руб. в 2026 году, 484,5 млрд руб. в 2027-м и 485,9 млрд руб. в 2028-м.
Приоритет расходной части – социальная сфера. «Это – здравоохранение, образование, социальная поддержка граждан, культура и спорт. За три года на эти цели планируется направить около 956,9 миллиардов рублей, что соответствует примерно 68% общего объема бюджетных расходов», – отметила заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.
Также предусмотрено финансирование 31 регионального проекта в объёме 185,3 млрд руб., ориентированных на достижение целей федеральных нацпроектов. Наибольшие средства направят на инициативы по показателям нацпроекта «Семья» и программы «Инфраструктура для жизни».
Отдельным блоком закреплены меры социальной поддержки жителей округа. На них в 2026-2028 годах планируется 154,1 млрд руб., что позволит охватить не менее 500 тыс. югорчан. Более половины этого объёма (87,4 млрд руб.) предназначено для поддержки семей с детьми. Значительная часть средств будет направлена на помощь военнослужащим – участникам специальной военной операции и их семьям.
Как уточнили в правительстве, проект бюджета прошёл процедуру публичных обсуждений и будет внесён на рассмотрение в Думу автономного округа.