В Югре очень немногие решили продлить первые ноябрские выходные при помощи отпуска

Cсреди трудоустроенных представителей экономически активного населения Югры большинство не собирается продлевать отдых за счёт отпуска или отгулов, сообщает SuperJob по итогам опроса жителей региона. Об отказе продолжения длинных выходных заявили 62% респондентов. Удлинить каникулы планируют 9%, 15% ещё не определились, 14% работают по сменному графику и дополнительных выходных не получат.
Готовность брать отпуск варьируется по возрастным группам. Среди молодёжи до 35 лет продлить отдых намерены 6% опрошенных, в группе 35–45 лет — 12%, среди респондентов старше 45 лет — 9%. На решения влияет и уровень дохода: среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. отпуск к празднику готовы присоединить 6%, среди получающих от 100 тыс. руб. — 12%.
На вопрос о том, где планируется провести День народного единства, 68% участников опроса ответили, что останутся дома, в кругу семьи. На работе праздник встретят 14% респондентов, 5% собираются выехать за город. По 3% опрошенных планируют поездку по России и посещение парков или культурных мероприятий.