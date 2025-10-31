В Югре очень немногие решили продлить первые ноябрские выходные при помощи отпуска

16+
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Вы играете в компьютерные игры?
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 8.7%

Кто такая Роза Чемерис? 83.7%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 6.7%

Всего голосов: 104

Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 5.7%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 11.5%

Кто такой Владимир Сысоев? 79.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.4%

Всего голосов: 87

Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.9%

Кто Николай Новичков? 84.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.4%

Всего голосов: 91

Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 4.5%

Кто такой Николай Езерский? 89.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 89

Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 8.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 38.6%

Кто такой Вадим Шувалов? 43.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 9.6%

Всего голосов: 83

Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.4%

Кто такой Сергей Лисовский? 84.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.9%

Всего голосов: 77

Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 7.2%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.8%

Кто такой Дмитрий Кобылкин? 77.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.8%

Всего голосов: 83

Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.5%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 14.7%

Кто такой Анатолий Карпов? 77.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 5.9%

Всего голосов: 68

Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 29%

Кто такой Павел Завальный? 65.2%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.3%

Всего голосов: 69

Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 0%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 16.4%

Кто такой Эрнест Валеев? 80.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3%

Всего голосов: 67

Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.1%

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры? 83.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 66

Каждый десятый работающий житель Югры продлит ноябрские длинные выходные отгулами или отпуском

В Югре очень немногие решили продлить первые ноябрские выходные при помощи отпуска

Каждый десятый работающий житель Югры продлит ноябрские длинные выходные отгулами или отпуском
Фото Freepik

Cсреди трудоустроенных представителей экономически активного населения Югры большинство не собирается продлевать отдых за счёт отпуска или отгулов, сообщает SuperJob по итогам опроса жителей региона. Об отказе продолжения длинных выходных заявили 62% респондентов. Удлинить каникулы планируют 9%, 15% ещё не определились, 14% работают по сменному графику и дополнительных выходных не получат.

Готовность брать отпуск варьируется по возрастным группам. Среди молодёжи до 35 лет продлить отдых намерены 6% опрошенных, в группе 35–45 лет — 12%, среди респондентов старше 45 лет — 9%. На решения влияет и уровень дохода: среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. отпуск к празднику готовы присоединить 6%, среди получающих от 100 тыс. руб. — 12%.

На вопрос о том, где планируется провести День народного единства, 68% участников опроса ответили, что останутся дома, в кругу семьи. На работе праздник встретят 14% респондентов, 5% собираются выехать за город. По 3% опрошенных планируют поездку по России и посещение парков или культурных мероприятий.


Сегодня в 13:34
