В Югре завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя губернатора региона Алексея Шипилова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, передает телеграм-канал «Следком Югры».
Как выяснили следователи, с 2023 по 2024 год чиновник получил не менее 7,5 миллиона рублей от представителя коммерческой управляющей компании. Взамен, как утверждает следствие, он обещал общее покровительство и содействие в работе организации.
«Превышая должностные полномочия, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов под обслуживание указанной управляющей компании», − говорится в сообщении.
На имущество обвиняемого общей стоимостью более 9 миллионов рублей наложен арест.
В СК сообщили, что по делу собрано достаточно доказательств, и материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
По статье 290 УК РФ экс-заместителю губернатора грозит до 15 лет лишения свободы.
Напоминаем, ранее Алексея Шипилова перевели под домашний арест − до 14 ноября.