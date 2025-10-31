16+
​Дело экс-замгубернатора Югры Алексея Шипилова передано в суд: его обвиняют во взятке на 7,5 млн рублей

В Югре завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора

​Дело экс-замгубернатора Югры Алексея Шипилова передано в суд: его обвиняют во взятке на 7,5 млн рублей
Фото: admhmao.ru

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя губернатора региона Алексея Шипилова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, передает телеграм-канал «Следком Югры».

Как выяснили следователи, с 2023 по 2024 год чиновник получил не менее 7,5 миллиона рублей от представителя коммерческой управляющей компании. Взамен, как утверждает следствие, он обещал общее покровительство и содействие в работе организации.

«Превышая должностные полномочия, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов под обслуживание указанной управляющей компании», − говорится в сообщении.

На имущество обвиняемого общей стоимостью более 9 миллионов рублей наложен арест.

В СК сообщили, что по делу собрано достаточно доказательств, и материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

По статье 290 УК РФ экс-заместителю губернатора грозит до 15 лет лишения свободы.

Напоминаем, ранее Алексея Шипилова перевели под домашний арест − до 14 ноября.


Сегодня в 12:16, просмотров: 84, комментариев: 0
