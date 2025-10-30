В Югре расширяют систему льгот для ветеранов боевых действий

Депутаты также донастроили меры для участников специальной военной операции и их семей. Военнослужащим гарантировано право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство независимо от времени постановки на учет по месту жительства или пребывания в Югре. Аналогичное право на обращение за этой мерой закреплено за семьями погибших бойцов.

Принято решение о расширении мер поддержки для реализации масштабных инвестпроектов в муниципалитетах Арктической зоны РФ — Березовском и Белоярском районах. Установление пониженного критерия суммарного объёма капитальных вложений позволит большему числу предпринимателей рассматривать эти территории как площадки для запуска новых проектов, написал Руслан Кухарук в своих социальных сетях.

Завершилось очередное заседание думы Югры, на котором были утверждены важные для региона решения. Депутаты одобрили кандидатуру Уполномоченного по правам человека: по представлению губернатора Югры Руслана Кухарука парламентарии поддержали назначение Натальи Стребковой на новый срок. Её кандидатуру ранее одобрила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Продление полномочий, подчеркнул глава региона, обеспечивает преемственность и «последовательную защиту прав каждого югорчанина».

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

