В Югре специалистам с цифровыми навыками платят больше денег

Аналитики hh.ru оценили спрос на цифровые компетенции в Ханты-Мансийском автономном округе: в октябре в регионе открыто и обновлено около 100 вакансий с требованием владения цифровыми инструментами. Чаще всего такие навыки ожидают от программистов, разработчиков и специалистов по информационной безопасности, но они всё чаще встречаются и в предложениях для бухгалтеров, маркетологов, помощников руководителей и HR-специалистов.

Активнее всего цифровые навыки ищут работодатели из нефтегазовой отрасли (10% вакансий), строительства и недвижимости (9%), а также ИТ и финансового сектора (по 8%). Максимальная предлагаемая оплата по таким позициям достигает 370 тыс. руб. в месяц — именно такой уровень указан для Middle+/Senior Data-инженера. От кандидата ожидают разработку, реализацию и поддержку типовых интеграционных решений на принятом технологическом стеке, оперативное реагирование на инциденты, выполнение типовых задач в срок и поддержание в актуальном состоянии документации платформы больших данных.

Подборка высокооплачиваемых вакансий для специалистов с цифровыми компетенциями (ХМАО, октябрь 2025):

Middle+/Senior C/C++-разработчик — 200 000–280 000 ₽/мес. (до вычета).

Инженер по АСУ ТП — от 196 000 ₽ за вахту (на руки).

Сетевой инженер — 180 000 ₽/мес. (на руки).

Специалист по анализу защищённости — от 130 000 ₽/мес. (на руки).

Начальник строительного участка — до 250 000 ₽/мес. (на руки).

Специалист ПЭО (транспорт) — 100 000–150 000 ₽/мес. (на руки).

В hh.ru отмечают, что цифровизация охватывает всё больше должностей за пределами ИТ, поэтому владение прикладными и профессиональными цифровыми инструментами становится конкурентным преимуществом для соискателей разных профилей.