В Югре депутат региональной думы лишится мандата из-за уголовного дела

Депутата думы ХМАО Алексея Андреева лишат мандата за сокрытие вида на жительство в Евросоюзе: приговор по уголовному делу вступил в силу, а комиссия по этике рекомендовала досрочно прекратить его полномочия, пишет Ura.ru. «Андреев покинет думу ХМАО. Комиссия по этике приняла такое решение», — сообщил председатель комиссии, депутат Леонид Михалко. Окончательное решение планируется принять на заседании думы 30 октября.

По данным издания, парламентарий пытался обжаловать приговор, но безуспешно. Он заявлял о намерении продолжать судебную борьбу и при необходимости обращаться в Верховный суд. Ранее издание сообщало, что Андреев признан виновным в неуведомлении правоохранительных органов о наличии вида на жительство в Италии. Адвокаты настаивали на процессуальных нарушениях, а сам депутат утверждает, что не обладал правом постоянного проживания в ЕС и не имел соответствующего документа.

Помимо лишения мандата, Андрееву грозит исключение из партии «Единая Россия». Его членство было приостановлено до завершения судебных разбирательств; теперь вопрос о дальнейшем статусе депутата в партии будет решаться с учётом вступившего в силу приговора и решения думской комиссии по этике.