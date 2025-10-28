Кому в Югре предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,9848   EUR  92,0233  

Новости

  • ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок

    ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок

    Сегодня в 13:47
    104 0
  • Российский суд признал незаконными объявления о сдаче квартир «только мусульманам»

    Российский суд признал незаконными объявления о сдаче квартир «только мусульманам»

    Сегодня в 13:42
    92 0
  • В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей

    В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей

    Сегодня в 13:15
    133 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • Александр Моор оценил новые дошкольные учреждения в Тюмени

    Александр Моор оценил новые дошкольные учреждения в Тюмени

    Сегодня в 12:53
    133 0
  • Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах

    Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах

    Сегодня в 12:49
    190 1 
  • Сургутские волонтеры из АНО «Шьем для наших» получили лазерный станок для раскроя

    Сургутские волонтеры из АНО «Шьем для наших» получили лазерный станок для раскроя

    Сегодня в 12:04
    141 0
  • В Сургуте почтут память репрессированных

    В Сургуте почтут память репрессированных

    Сегодня в 11:29
    203 0
  • ​В Сургутском районе после капитального ремонта открылся Музей природы и человека

    ​В Сургутском районе после капитального ремонта открылся Музей природы и человека

    Сегодня в 10:56
    210 0
  • ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке

    ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке

    Сегодня в 10:30
    246 0
  • ​Школе искусств №1 Сургута исполнилось 35 лет

    ​Школе искусств №1 Сургута исполнилось 35 лет

    Сегодня в 10:26
    225 0
  • Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников

    Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников

    27 октября в 18:13
    581 0
  • Родители вправе вернуть деньги, потраченные ребенком с их аккаунтов и без их ведома — суд

    Родители вправе вернуть деньги, потраченные ребенком с их аккаунтов и без их ведома — суд

    27 октября в 17:24
    573 0
  • Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют)

    Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют)

    27 октября в 16:32
    672 1
Больше новостей
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Больше опросов

В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей

Кому в Югре предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей

В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей
Фото Freepik

В Югре за октябрь 2025 года было размещено свыше 1,4 тыс. предложений с зарплатой от 200 тыс. руб. и выше. Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата по итогам сентября составила 80,9 тыс. руб., рассказывают аналитики hh.ru.

Чаще всего высокие доходы предлагают водителям (21% всех «высоких» вакансий), машинистам (13%) и курьерам (10%). По отраслевой структуре лидируют «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (16%) и «Нефть и газ» (9%). Большинство предложений с оплатой от 200 тыс. руб. предполагают вахтовый формат занятости — 66%.

Топ-10 вакансий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в ХМАО (октябрь 2025):

  • Ведущий геодезист — 342 000 ₽/мес., до вычета НДФЛ
  • Моторист ЦПСА — 338 000-461 000 ₽/мес., «на руки»
  • Инженер-механик ДВС — от 300 000 ₽/мес., до вычета НДФЛ
  • Оператор ГРП — 285 000-435 000 ₽/мес., «на руки»
  • Машинист крана автомобильного (7 разряд) — 281 761 ₽ за вахту, до вычета НДФЛ
  • Сварщик НАКС ОХНВП — 277 500 ₽/мес., «на руки»
  • Ведущий технолог — 264 800 ₽/мес., «на руки»
  • Старший механик — от 264 800 ₽/мес., «на руки»
  • Старший слесарь-электроник по ремонту оборудования — от 250 000 ₽/мес., «на руки»
  • Мастер КРС — от 242 700 ₽/мес., «на руки»

В hh.ru отмечают, что доставка остаётся одним из самых популярных способов работы и подработки, а высокие зарплатные предложения в регионе формируются на стыке промышленного и инфраструктурного секторов, где сохраняется спрос на квалифицированных специалистов и сотрудников вахтовых смен.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:15, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений 724
  2. Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют) 672
  3. Билеты на плацкарт в России вырастут сразу на 11 процентов 653
  4. ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога 637
  5. Врач из Сургутской ОКБ получила из рук министра здравоохранения награду как лучший инфекционист России 617
  6. Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников 581
  7. Родители вправе вернуть деньги, потраченные ребенком с их аккаунтов и без их ведома — суд 573
  8. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 253
  9. ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке 248
  10. ​Школе искусств №1 Сургута исполнилось 35 лет 230
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 2551
  2. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 2360
  3. Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды 1930
  4. ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям 1861
  5. ​Исторические объекты и современные пространства: железнодорожная станция Тюмени обретет новый облик 1847
  6. Нейросеть «Суфлер» помогает сотрудникам МегаФона и Yota отвечать на вопросы югорчан за считанные секунды 1752
  7. Пытаясь снизить алкоголизацию россиян, власти на всех уровнях упустили один фактор — расплодившиеся алкомаркеты. Эту проблему нужно решать 1744
  8. ​Александр Моор открыл «ИНФОТЕХ-2025» в Тюмени: в центре внимания – искусственный интеллект и молодежные проекты 1718
  9. ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян 1699
  10. ​В Сургуте обсуждают судьбу недостроенного морга на Каролинского − вместо него могут построить корпус медколледжа СурГУ 1642
  1. ​Где концерты, Зин? 12718
  2. Погуляем, поедим 9769
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 7078
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6663
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6063
  6. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5670
  7. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5300
  8. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4802
  9. ​Покоривший стихию 4435
  10. ​Время, вперед! 4369

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика