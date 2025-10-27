Югра вошла в топ регионов по доступности аренды жилья

Югра заняла второе место в стране по доступности аренды жилья в обновлённом рейтинге РИА Новости. Исследование оценивает долю семей, которые могут позволить себе аренду двухкомнатной квартиры, покрывать повседневные расходы и одновременно откладывать средства. При расчётах учитывались средняя заработная плата в регионе и рыночная стоимость аренды, пишет «Стройкомплекс Югры».

По данным рейтинга, в Югре безболезненно для бюджета арендовать жильё могут 75,2% семей. Позиция округа за год не изменилась: регион уверенно удерживает второе место, уступая Ямало-Ненецкому автономному округу. В лидере — ЯНАО с показателем 81,8%.

Для сопредельных территорий результаты следующие: Тюменская область — 18-е место (60,4%), Свердловская — 26-е (56,8%), Челябинская — 32-е (54,5%), Томская — 51-е (48%), Курганская — 65-е (43,2%). Таким образом, Югра остаётся одним из наиболее благополучных регионов Уральского и Западносибирского макрорегионов по соотношению доходов населения и стоимости найма жилья.

Высокий показатель доступности эксперты связывают с относительным балансом спроса и предложения: активное жилищное строительство и развитый вторичный рынок сдерживают рост арендных ставок. Для девелоперов это означает устойчивый платёжеспособный спрос и привлекательность инвестиций в новое жильё. Для жителей — подтверждение качества жизни: в округе сохраняются условия, позволяющие не только обеспечивать текущие потребности, но и формировать сбережения при аренде квартиры.