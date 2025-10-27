В Югре началась подготовка зимних дорог и переправ

В Югре к зимнему сезону подготовят 62 ледовые переправы и 56 зимних автодорог. Об этом на заседании комиссии по ЧС сообщил директор окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Артём Литвинов, пишет 86.ru.

Суммарная протяжённость сезонной сети составит 2464 км зимников и 24,2 км ледовых переправ. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию не позднее 25 декабря. Для переправ установлен поэтапный график ввода в зависимости от грузоподъёмности: до 20 тонн — до 25 декабря, до 30 тонн — до 10 января, до 60 тонн — до 31 января.

Для обеспечения безопасности на въездах разместят знаки «Въезд запрещён», устроят снежные валы и установят шлагбаумы. На ключевых маршрутах — Сергино — Андра, Приобье — Перегрёбное и Нарыкары — Мулигорт — Перегрёбное — сохранят работу контрольно-пропускных пунктов с охраной; КПП оснастят системами видеонаблюдения.

Ограничения по массе транспортных средств будут оперативно корректироваться с учётом текущих температурных условий и состояния льда. Планируется, что организация сезонных переходов и зимников обеспечит круглогодичную транспортную доступность для отдалённых населённых пунктов и производственных площадок, а также повысит безопасность перемещений в период устойчивых отрицательных температур.