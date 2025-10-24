В Югре начинается масштабное строительство и обновление линий электропередач

Справочно: основу энергокомплекса составляют четыре крупные ГРЭС (две — в Сургуте, по одной — в Нижневартовске и Нягани), работает передвижная электростанция в Казыме. Совокупная мощность объектов — 12,4 ГВт. В округе — 15 предприятий коммунальной энергетики и свыше 5 тыс. трансформаторных подстанций. Ежегодная выработка превышает 84 млрд кВтч, при этом около 87% электроэнергии потребляется внутри региона, остальной объём поставляется в другие субъекты страны.

Директор департамента ЖКК и энергетики Югры Матвей Каров отметил стратегическое значение развития сетей. Округ полностью обеспечивает собственные потребности в электроэнергии и передаёт её в соседние регионы — Ямал, Тюменскую, Томскую и Свердловскую области; статус ключевого центра генерации закреплён в обновлённой энергетической стратегии, утверждённой Минэнерго РФ.

Югра направит 30 млрд рублей на модернизацию энергетической инфраструктуры: в регионе построят и обновят около 1,5 тыс. километров линий электропередачи. Проект призван повысить надёжность электроснабжения в населённых пунктах, на промышленных объектах и транспортных магистралях округа, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

