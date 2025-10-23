Администрация президента изучит отношение избирателей к кандидатам, вернувшихся с фронта

Администрация президента России приступила к подготовке к следующей избирательной кампании в Государственную Думу. Как сообщает РБК, в Кремле планируют провести серию социологических исследований, чтобы оценить отношение россиян к выборам, а также к кандидатам, участвовавшим в военной операции на Украине.
По информации источников издания, исследования будут включать как количественные, так и качественные опросы. Специалисты изучат, считают ли граждане, что их голос влияет на результат, предпочитают ли они голосовать на участках или электронно, видят ли в Госдуме реальную пользу, а также каким, по их мнению, должен быть идеальный депутат.
Отдельное внимание будет уделено восприятию обществом участников СВО как кандидатов на выборах. В Кремле и партии «Единая Россия» рассматривают их возможное участие как способ интеграции военных в общественную жизнь. Кроме того, таких депутатов видят в роли коммуникаторов между властью и ветеранами боевых действий.
При этом, по словам собеседников РБК, не все участники СВО обладают навыками, необходимыми для публичной политики. Поэтому в Кремле намерены выяснить, насколько значим для избирателей военный опыт кандидатов и какова должна быть доля таких представителей в Госдуме.
Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее сообщал, что на последних региональных выборах депутатами стали 917 участников спецоперации, что почти втрое больше, чем годом ранее (312 человек).
Одновременно администрация президента сформировала предварительную оценку действующих депутатов Госдумы – их репутации, эффективности, взаимодействия с фракциями, губернаторами и партийным руководством.
Кстати, в Государственной Думе VIII созыва Югру представляет одиннадцать депутатов от разных политических партий:
Фракция «Единая Россия»
- Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.
- Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.
- Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике.
- Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей.
- Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
- Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции.
- Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Фракция КПРФ
- Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»
- Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Фракция ЛДПР
- Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Фракция «Новые люди»
- Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
